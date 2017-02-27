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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лис, 2022 21:20
freeze
ПРУВЕТ ....)))
Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.
Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .
БЫТЬ ДОБРУ !
С Уважением , семинарист Холява .
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:29
freeze написав:
Докторам и лётчикам у нас особое уважение.
Хе-хе. А мы всегда про себя говорим "нам легче всех, вон парни в сырых холодных окопах под обстрелами целыми днями - вот это боги просто".
Рад, что вы отметились. Ждём шкодника Успіха.
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Hotab
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:52
Прошу форумчан поддержатьЗручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).
Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захісник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.
Репост на другие активно посещаемые ветки приветствуется.
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yanyura
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:54
yanyura , +ККЦ
З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
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Hotab
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:01
Hotab написав:yanyura
, +ККЦ
З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
так точно ) краще грошима ...
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:07
yanyura
Меньше за все я 24.02 думав про медальку на форумі))) Тим більше з помилкою в назві))) Живі, здорові, перемагаємо - вже добре;) Є або буде за що - держава нагородить!
По темі, які шанси побачити євро менше одиниці в найближчі неділю-дві????
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viy
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:15
Hotab
Все эти форумчане до 10 и более лет на форуме. Может я и идеалист в этом плане, но не поверю, что эти форумчане готовы пожертвовать своей репутацией ради примерно таких слов "я воюю".
А что такое ККЦ? Гугл выдал только "Корейский культурный центр", но это явно не то. Правда при моей дневной скорости Инета 10-40 килобит/сек. особо не поишещь.viy
Лично я равнодушен к медалям, но мне хочется чтобы воюющие форумчане были особо выделены.
помилкою в назві
Но я же написал
примерное название
на точное не претендую, согласен на любое.
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yanyura
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:54
yanyura написав:
А что такое ККЦ
В вузьких кругах ( на гілці нерухомості ) так кличуть колегу kingkongovetc (за правильність написання не впевнений). Дай бог , що він живий-здоровий, там дуже серйозний підрозділ. Для них нема "сьогодні туман, буду на форумі ватних розминати", як у мене.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 13:04
Hotab
Спасибо, добавил kingkongovets.
viy
Спасибо. Исправил "Захісник" на "Захисник".
Востаннє редагувалось yanyura
в Пон 21 лис, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 13:07
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