Додано: Пон 21 лис, 2022 14:44

На пошедшей неделе при плановом проведении тендера был выдан рефинанс весьма скромного объема. Возврат тоже не впечатлил большими объемами, но возвращали по мелочи всю неделю.

В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 1.409 млрд. грн. (неделей ранее 0.856 млрд. грн.). Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 7.376 млрд. грн. (неделей ранее 9.655 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 355 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 8.785 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 4.489 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 210.581 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 408.474 млрд. грн. (неделей ранее 405.781 млрд. грн.).



Расходы казначейства превысили доходы на 11.295 млрд. грн. (неделей ранее 28.848 млрд. грн.) Расходы весьма умеренны.



За неделю было обналичено 1.193 млрд. грн. (неделей ранее 7.253 млрд. грн.) Кроме уменьшения общей суммы, стоит отметить и уменьшение дневных сумм на протяжении недели. К пятнице обналичка практически прекратилась.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 16,10;

Продал – 182,18.

Интервенции выглядят совсем скромными, даже на фоне небольшой продажи неделей ранее. Ни разу суточный объем продажи валюты не достиг среднедневных значений последнего времени.



Итоги недели очень обнадеживающие. Даже по сравнению с весьма оптимистичной предыдущей неделей, улучшились все показатели: уменьшился отрицательный баланс казначейства, уменьшился объем продажи валюты из резервов, замедлился рост навеса неприкаянной гривны. Также в первые 4 дня недели клиентское предложение валюты устойчиво превышало спрос. Думаю, что не погрешу против истины, если свяжу улучшение всех этих параметров с периодом уплаты квартальных налогов. Такое объяснение не дает надежду на устойчивость улучшения, но позволяет сделать вывод, что бизнес упал в меньшей степени, чем может показаться по всеобщим жалобам. Основная составляющая квартальных налогов - налог на прибыль.