freeze
ПРУВЕТ ....)))
Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.
Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .
БЫТЬ ДОБРУ !
С Уважением , семинарист Холява .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лис, 2022 21:20
freeze
ПРУВЕТ ....)))
Позавчера, под вечер ,получил остаток до сотки боевых.
Кости носят , зад чувствует , морда худеет ....чего и ВАМ желаю .
БЫТЬ ДОБРУ !
С Уважением , семинарист Холява .
Додано: Пон 21 лис, 2022 11:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 21 лис, 2022 11:52
Прошу форумчан поддержать
Прошу форумчан поддержать
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Репост на другие активно посещаемые ветки приветствуется.
Додано: Пон 21 лис, 2022 14:44
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На пошедшей неделе при плановом проведении тендера был выдан рефинанс весьма скромного объема. Возврат тоже не впечатлил большими объемами, но возвращали по мелочи всю неделю.
В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 1.409 млрд. грн. (неделей ранее 0.856 млрд. грн.). Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 7.376 млрд. грн. (неделей ранее 9.655 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 355 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 8.785 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 4.489 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 210.581 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 408.474 млрд. грн. (неделей ранее 405.781 млрд. грн.).
Расходы казначейства превысили доходы на 11.295 млрд. грн. (неделей ранее 28.848 млрд. грн.) Расходы весьма умеренны.
За неделю было обналичено 1.193 млрд. грн. (неделей ранее 7.253 млрд. грн.) Кроме уменьшения общей суммы, стоит отметить и уменьшение дневных сумм на протяжении недели. К пятнице обналичка практически прекратилась.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 16,10;
Продал – 182,18.
Интервенции выглядят совсем скромными, даже на фоне небольшой продажи неделей ранее. Ни разу суточный объем продажи валюты не достиг среднедневных значений последнего времени.
Итоги недели очень обнадеживающие. Даже по сравнению с весьма оптимистичной предыдущей неделей, улучшились все показатели: уменьшился отрицательный баланс казначейства, уменьшился объем продажи валюты из резервов, замедлился рост навеса неприкаянной гривны. Также в первые 4 дня недели клиентское предложение валюты устойчиво превышало спрос. Думаю, что не погрешу против истины, если свяжу улучшение всех этих параметров с периодом уплаты квартальных налогов. Такое объяснение не дает надежду на устойчивость улучшения, но позволяет сделать вывод, что бизнес упал в меньшей степени, чем может показаться по всеобщим жалобам. Основная составляющая квартальных налогов - налог на прибыль.
Додано: Пон 21 лис, 2022 15:17
Додано: Пон 21 лис, 2022 15:35
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................21.11.2022............22.11.2022
дата розрахунку...............18.11.2022.............21.11.2022
Євро..................................37,8906..................37,4481...-1.17%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0241 (вчера 1.0362)
Индекс доллара DXY в 15-00 107.83 (вчера 106.65)
С середины пятницы наблюдаем устойчивый рост.
50% - или увидим, или нет
Додано: Пон 21 лис, 2022 15:44
Вітаю.
Скажіть будь ласка, ви якось писали, що вся ця дохідність яку НБУ платить банкам коли вони паркують там свої гроші - це свого роду емісія гривні. Чи я помиляюсь?
Чверть від 400 ярдів - це біля 100 ярдів відсотків в рік які НБУ має заплатити якщо не відбудеться змін. Звичайо я ДУЖЕ заокруглюю. Але все одно суми не маленькі.
Одного не розумію. Дохід у НБУ який він перераховує у бюджет - це різниця між тим що він отримає від Мінфіну за облігації і що виплатить банкам по депосертифікатах? Бо і 23 році НБУ має перерахувати в бюджет суттєво більшу суму. Хочеться розуміти звідки ці гроші беруться.
Дякую за відповідь.
Ф. 40.00/40.40
Додано: Пон 21 лис, 2022 15:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Да, это эмиссия. Проценты за рефинанс - изъятие. Как найти в статистике конкретные суммы, я не знаю.
Не только. Там есть еще "доходы". Я уже не раз писал, что эту выплату расцениваю как плановую эмиссию недолгового характера. В свои расчеты я изначально ее включил именно как эмиссию.
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