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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 16:17
Сибарит написав: Realist написав:
Скажіть будь ласка, ви якось писали, що вся ця дохідність яку НБУ платить банкам коли вони паркують там свої гроші - це свого роду емісія гривні. Чи я помиляюсь?
Да, это эмиссия. Проценты за рефинанс - изъятие. Как найти в статистике конкретные суммы, я не знаю.
Realist написав:
Одного не розумію. Дохід у НБУ який він перераховує у бюджет - це різниця між тим що він отримає від Мінфіну за облігації і що виплатить банкам по депосертифікатах?
Не только. Там есть еще "доходы". Я уже не раз писал, что эту выплату расцениваю как плановую эмиссию недолгового характера. В свои расчеты я изначально ее включил именно как эмиссию.
В такому випадку якщо враховувати
Сибарит написав:
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 408.474
млрд. грн. (неделей ранее 405.781 млрд. грн.).
То сумарна річна емісія складається із:
1) Облігацій які купує НБУ (їх ми всі чітко відслідковуємо і курс на них ніби реагує)
2) Прибутку НБУ який буде направлено в бюджет (його ми знаємо і курс на нього практично не реагує)
3) Емісії від виплати відсотків за тимчасове (уже майже 9 місяців як тимчасове
) зберігання коштів банків у НБУ. От якраз ця емісія виглядає мені найбільш прихованою за наслідками і на 2-му місці за об'ємами.
Безперечно можна із впевненістю сказати, що при тій фінансовій підтримці наших партнерів яка зараз є, нам на ці три фактори емісії можна не дивитись. Але як тільки допомога із ґрантової перейде у розряд кредитів, то, думаю, наш курс відреагує.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 18:53
холява
Понятие служить настолько многогранно, что нужно будет заводить особую ветку, чего не хочется делать, ибо таких великих людей, как основатель данной, практически не осталось) Некоторые мои знакомые старшего возраста даже ему завидуют в определенном смысле, так как он уже решил все вопросы и не застал сегодняшнего бардака, пусть ему там будет хорошо. Не чокаясь…
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