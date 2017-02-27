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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10126101271012810129>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 167
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
16
40,00-40,50
19%
31
40,50-41,00
14%
23
41,00-41,50
15%
25
41,50-42,00
16%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:17

  Сибарит написав:
  Realist написав:Скажіть будь ласка, ви якось писали, що вся ця дохідність яку НБУ платить банкам коли вони паркують там свої гроші - це свого роду емісія гривні. Чи я помиляюсь?

Да, это эмиссия. Проценты за рефинанс - изъятие. Как найти в статистике конкретные суммы, я не знаю.
  Realist написав:Одного не розумію. Дохід у НБУ який він перераховує у бюджет - це різниця між тим що він отримає від Мінфіну за облігації і що виплатить банкам по депосертифікатах?

Не только. Там есть еще "доходы". Я уже не раз писал, что эту выплату расцениваю как плановую эмиссию недолгового характера. В свои расчеты я изначально ее включил именно как эмиссию.

В такому випадку якщо враховувати
  Сибарит написав:Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 408.474 млрд. грн. (неделей ранее 405.781 млрд. грн.).

То сумарна річна емісія складається із:
1) Облігацій які купує НБУ (їх ми всі чітко відслідковуємо і курс на них ніби реагує)
2) Прибутку НБУ який буде направлено в бюджет (його ми знаємо і курс на нього практично не реагує)
3) Емісії від виплати відсотків за тимчасове (уже майже 9 місяців як тимчасове :-)) зберігання коштів банків у НБУ. От якраз ця емісія виглядає мені найбільш прихованою за наслідками і на 2-му місці за об'ємами.

Безперечно можна із впевненістю сказати, що при тій фінансовій підтримці наших партнерів яка зараз є, нам на ці три фактори емісії можна не дивитись. Але як тільки допомога із ґрантової перейде у розряд кредитів, то, думаю, наш курс відреагує.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:53

холява
Понятие служить настолько многогранно, что нужно будет заводить особую ветку, чего не хочется делать, ибо таких великих людей, как основатель данной, практически не осталось) Некоторые мои знакомые старшего возраста даже ему завидуют в определенном смысле, так как он уже решил все вопросы и не застал сегодняшнего бардака, пусть ему там будет хорошо. Не чокаясь…
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивіться яка цікава стаття
Ось основне із статті що рекомендує автор:
"варіант – обмежити добові коливання курсу вузьким діапазоном. Наприклад, обмінний курс не може знизитися або підвищитися більш ніж на 0,1% в будь-який день. У цьому випадку напрямок зміни визначається ринковими силами, але швидкість зміни курсу контролюється центральним банком. Зазначимо, що цей режим не передбачає обов’язкової девальвації гривні: залежно від ситуації курс може рости або знижуватися.
Якщо взяти кількість робочих днів у році за 250, в найгіршому випадку гривня знеціниться щонайбільше на 28% ( = (1,001^250-1)*100), чого достатньо для врахування поточної різниці у 20% в темпах інфляції (30% для України мінус 10% для євро). Але це коригування відбуватиметься поступово, надаючи досить часу для адаптації економіки. Іншими словами, цей режим, який раніше вже застосовували, встановлює баланс між виявленням впливу ринкових сил (таким чином допомагаючи економіці пристосуватися) і обмеженням коливань."
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:22

  Realist написав:Але це коригування відбуватиметься поступово, надаючи досить часу для адаптації економіки. Іншими словами, цей режим, який раніше вже застосовували, встановлює баланс між виявленням впливу ринкових сил (таким чином допомагаючи економіці пристосуватися) і обмеженням коливань."

який баланс? яка адаптація економіки якщо всі будуть знати що завтра буде за 0,1% дорожче? економіка лежить під капельницею зовнішніх кредитів. компанії працюють на маржі прибутковості роботи від генераторів. всі готуються до найгіршого завтра і сенсу відпускати потрохи немає.... і всі це розуміють окрім професорів з сонячної Каліфорнії.
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 08:57

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:16

  bamper написав:
  Realist написав:Але це коригування відбуватиметься поступово, надаючи досить часу для адаптації економіки. Іншими словами, цей режим, який раніше вже застосовували, встановлює баланс між виявленням впливу ринкових сил (таким чином допомагаючи економіці пристосуватися) і обмеженням коливань."

який баланс? яка адаптація економіки якщо всі будуть знати що завтра буде за 0,1% дорожче? економіка лежить під капельницею зовнішніх кредитів. компанії працюють на маржі прибутковості роботи від генераторів. всі готуються до найгіршого завтра і сенсу відпускати потрохи немає.... і всі це розуміють окрім професорів з сонячної Каліфорнії.

Бізнес навпаки хоче стабільності. І ця контрольована стабільність це краще як відпустити все на самоплив і краще ніж тримати все в руках.
А про межу прибутковості - то ви всім власника заправок скажіть. Підняття вартості бензину на вихідних щоб відбити витрати на генератори ще раз доводить. За все платить кінцевий споживач!
Бізнесу простіше поставити діяльність на паузу або зменшити оберти ніж продавати із маржою "на межі". Бо інакше це не бізнес, а благодійний фонд.
Ви дивитесь на все виключно із своєї дзвіниці, але не відомо на якій висоті вона знаходиться.

Ф. 40,20/40,50 +20/+10 коп від учора.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:21

  edvardd написав:Запорожье
40,35/40,55
40,50/41,00

40,40/40,55
40,65/41,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:26

  Realist написав:Бізнесу простіше поставити діяльність на паузу або зменшити оберти ніж продавати із маржою "на межі". Бо інакше це не бізнес, а благодійний фонд.
Ви дивитесь на все виключно із своєї дзвіниці, але не відомо на якій висоті вона знаходиться.

Поставити на паузу будку на базарі, в якій ти особисто торгуєш - це запросто. А якщо в Тебе наймані працівники, і не просто некваліфікований персонал, а на навчання яких (та навіть на їх навички) затрачено масу зусиль та часу? Чоловіків - в армію (і то деякі по фіз даних не пройдуть - є ж, уявіть собі, і справжні інваліди), а жінок на "важкі часи" "на панель"?
Та навіть така фігня як соціальна відповідальність- не чули ніколи?
А про зменшення обертів замість працювати з меншою маржею для покращення фінансового стану - це взагалі цікаво, на якусь премію світового рівня тягне.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:14

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
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я бачу ріст,але повільний
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:54

До речі, ніхто не звернув уваги, а сьогодні між іншим єдина повністю дзеркальна дата цього року: 22.11.22...
Как бы чего не вышло//)
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