Ну якщо ви вже звернули на це увагу то дійсно дзеркальна в цьому році була але не сьогодні а 22.02.2022. І у той день нічого такого нетрапилось, а ось через один день...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 лис, 2022 17:10
Ну якщо ви вже звернули на це увагу то дійсно дзеркальна в цьому році була але не сьогодні а 22.02.2022. І у той день нічого такого нетрапилось, а ось через один день...
Додано: Вів 22 лис, 2022 17:24
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................22.11.2022...........23.11.2022
дата розрахунку................21.11.2022............22.11.2022
Євро...................................37,4481.................37,5541...+0.28%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0269 (вчера 1.0241)
Индекс доллара DXY в 15-00 107.39 (вчера 107.83)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 листопада 2022 року, до державного бюджету
залучено 1 179 772 887,13 грн.
Из них:
- до 05.04.2023 - 133 дня - 14% - 236 472 062,56 грн;
- до 27.09.2023 - 308 дней - 14% - 12 625 767,00 грн;
- до 14.02.2024 - 448 дней - 18% - 12 350 350,53 грн;
- до 30.10.2024 - 707 дней - 19.25% - 918 324 707,04 грн.
Небольшая активность была по самым длинным бумагам с самой большой доходностью, но и она не слишком впечатляет. Похоже, что особой заинтересованности не было с обеих сторон. Впрочем, судить о ходе размещения трудно из-за ошибки в таблице с результатами. Там видны по одному отказу в трех сериях из четырех, но объем поданных и удовлетворенных заявок указан одинаковый, что не позволяет оценить, от каких сумм отказались.
Додано: Вів 22 лис, 2022 17:56
Як не трапилось?
Пукін визнав луганістан
Додано: Вів 22 лис, 2022 18:14
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