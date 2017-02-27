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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10126101271012810129

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 168
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
16
40,00-40,50
18%
31
40,50-41,00
14%
23
41,00-41,50
15%
26
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:10

  asti написав:До речі, ніхто не звернув уваги, а сьогодні між іншим єдина повністю дзеркальна дата цього року: 22.11.22...
Как бы чего не вышло//)

Ну якщо ви вже звернули на це увагу то дійсно дзеркальна в цьому році була але не сьогодні а 22.02.2022. І у той день нічого такого нетрапилось, а ось через один день...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:24

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................22.11.2022...........23.11.2022
дата розрахунку................21.11.2022............22.11.2022
Євро...................................37,4481.................37,5541...+0.28%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0269 (вчера 1.0241)

Индекс доллара DXY в 15-00 107.39 (вчера 107.83)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 листопада 2022 року, до державного бюджету
залучено 1 179 772 887,13 грн.
Из них:
- до 05.04.2023 - 133 дня - 14% - 236 472 062,56 грн;
- до 27.09.2023 - 308 дней - 14% - 12 625 767,00 грн;
- до 14.02.2024 - 448 дней - 18% - 12 350 350,53 грн;
- до 30.10.2024 - 707 дней - 19.25% - 918 324 707,04 грн.

Небольшая активность была по самым длинным бумагам с самой большой доходностью, но и она не слишком впечатляет. Похоже, что особой заинтересованности не было с обеих сторон. Впрочем, судить о ходе размещения трудно из-за ошибки в таблице с результатами. Там видны по одному отказу в трех сериях из четырех, но объем поданных и удовлетворенных заявок указан одинаковый, что не позволяет оценить, от каких сумм отказались.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:56

  Alien написав:
  asti написав:До речі, ніхто не звернув уваги, а сьогодні між іншим єдина повністю дзеркальна дата цього року: 22.11.22...
Как бы чего не вышло//)

Ну якщо ви вже звернули на це увагу то дійсно дзеркальна в цьому році була але не сьогодні а 22.02.2022. І у той день нічого такого нетрапилось, а ось через один день...

Як не трапилось?
Пукін визнав луганістан
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 18:14

  sergey_sryvkin написав:Як не трапилось?
Пукін визнав луганістан

Не трапилось в тому сенсі що будь які "визнання" пуйлом будь чого апріорі нікчемні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Bobua понад місяць не дописував

Якщо хто не помітив, він скромно на воєнній гілці відзвітував.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 22:49

США предоставят $4,5 млрд в виде грантов для прямой поддержки бюджета Украины — заявление министра финансов (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1123) США
"Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны россии путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь пожилым и уязвимым", — заявила Джанет Л. Йеллен
До України гроші зайдуть двома траншами, до кінця 2022 року.
Як тільки ці гроші надійдуть, Сполучені Штати забезпечать ще $13 млрд в якості підтримки держбюджету України, повідомляє USAID (U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT)

🤝Ще 2,5 мільярди євро виділить Україні Єврокомісія, - повідомляє її очільниця Урсула фон дер Ляєн.

2023 року планується передати 18 мільярдів євро.
edvardd
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