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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10127101281012910130

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 169
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
2
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
18%
31
40,50-41,00
14%
23
41,00-41,50
15%
26
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 15:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.11.2022...........24.11.2022
дата розрахунку.............22.11.2022............23.11.2022
Євро................................37,5541.................37,7461...+0.51%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0322 (вчера 1.0269)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.98 (вчера 107.39)
Есть умеренная тенденция к снижению. Рынок остается достаточно спокойным, все движения за сутки происходили в диапазоне менее 1%.

На нашем валютном рынке уже 1.5 недели клиентское предложение превышает спрос. Спрос со стороны банков сохраняется, что определяет необходимость продажи со стороны НБУ, но если так пойдет и дальше, скоро должны упереться в лимит открытой валютной позиции.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 20:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 00:44

  Мизантрóп написав:интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела

Принципиально копеек на 10-20 укрепится.
antey1969
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  #<1 ... 10127101281012910130
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