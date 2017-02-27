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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 15:32
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.11.2022...........24.11.2022
дата розрахунку.............22.11.2022............23.11.2022
Євро................................37,5541.................37,7461...+0.51%
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0322 (вчера 1.0269)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.98 (вчера 107.39)
Есть умеренная тенденция к снижению. Рынок остается достаточно спокойным, все движения за сутки происходили в диапазоне менее 1%.
На нашем валютном рынке уже 1.5 недели клиентское предложение превышает спрос. Спрос со стороны банков сохраняется, что определяет необходимость продажи со стороны НБУ, но если так пойдет и дальше, скоро должны упереться в лимит открытой валютной позиции.
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Сибарит
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Додано: Сер 23 лис, 2022 20:21
интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела
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Мизантрóп
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Додано: Чет 24 лис, 2022 00:44
Мизантрóп написав:
интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела
Принципиально копеек на 10-20 укрепится.
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antey1969
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Додано: Чет 24 лис, 2022 12:05
Мизантрóп написав:
интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела
Вам радісно?
Ви в адекваті?
Курс ніяк не реагує на жахливі речі.
Як правило такі закідони кидають дуже розумні і хітровимахані десь з ландонів, щоб всім показати який я молодець, "зробив правильні документи" і вчасно здриснув.
По курсу вічний боковик, в перспективі зрівняння чорного ринку з офіційним від НБУ.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 15:32
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............24.11.2022.........25.11.2022
дата розрахунку.............23.11.2022..........24.11.2022
Євро................................37,7461...............38,0716...+0.86%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0411 (вчера 1.0322)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.83 (вчера 106.98)
Вчера после обеда индекс доллара ускорил падение и ночью достиг минимального с августа значения. После этого слегка отскочил и стабилизировался.
Вчера были очень большие расходы казначейства. Это похоже на выплаты военным.
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Сибарит
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Додано: Чет 24 лис, 2022 15:38
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edvardd
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