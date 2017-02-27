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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10128101291013010131

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 172
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
32
40,50-41,00
13%
23
41,00-41,50
16%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 08:19

  Bobua написав:Ой+


Бачив-бачив.
І навіть грався з Приватом і Райфом.
Але з фронту це не той розмах, не ті відчуття...
Ще й пропустив часи, коли по 42 приймали, а по 37.45 продавали. Чи коли євро бувало по 36.

Хотілось і на тиловому валютному фронті повоювати по справжньому, а не лише трошки у вірті.
Не лише купувати тут трансп.послуги втридорога, і найпростіші беруші по 50₴, але й здати там валюту по 42, а потім з обличчям благодійника занести купу пачок паперу на депо по 37.
І отримати крім неабиякого відчуття підтримки держави у ці складні часи, ще й 5*2700=13,500₴, і фін.оргазм ;) І так щодня. А може і не по разу. От хоч би на тиждень. ;)

Бачу, Ви загоняла-профі;)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:54

  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Сьогодні на банківському у «Акорд-банку» купівля 40-10. - продаж 41,10. Ваші рекомендації?!
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