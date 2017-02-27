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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 08:19
Bobua написав:Ой+
Бачив-бачив.
І навіть грався з Приватом і Райфом.
Але з фронту це не той розмах, не ті відчуття...
Ще й пропустив часи, коли по 42 приймали, а по 37.45 продавали. Чи коли євро бувало по 36.
Хотілось і на тиловому валютному фронті повоювати по справжньому, а не лише трошки у вірті.
Не лише купувати тут трансп.послуги втридорога, і найпростіші беруші по 50₴, але й здати там валюту по 42, а потім з обличчям благодійника занести купу пачок паперу на депо по 37.
І отримати крім неабиякого відчуття підтримки держави у ці складні часи, ще й 5*2700=13,500₴, і фін.оргазм
І так щодня. А може і не по разу. От хоч би на тиждень.
Бачу, Ви загоняла-профі;)
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:54
Visky написав:
Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку
Сьогодні на банківському у «Акорд-банку» купівля 40-10. - продаж 41,10. Ваші рекомендації?!
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:17
Qwerty написав: Visky написав:
Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку
Сьогодні на банківському у «Акорд-банку» купівля 40-10. - продаж 41,10. Ваші рекомендації?!
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:28
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