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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10129101301013110132>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 174
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
24
41,00-41,50
16%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 08:19

  Bobua написав:Ой+


Бачив-бачив.
І навіть грався з Приватом і Райфом.
Але з фронту це не той розмах, не ті відчуття...
Ще й пропустив часи, коли по 42 приймали, а по 37.45 продавали. Чи коли євро бувало по 36.

Хотілось і на тиловому валютному фронті повоювати по справжньому, а не лише трошки у вірті.
Не лише купувати тут трансп.послуги втридорога, і найпростіші беруші по 50₴, але й здати там валюту по 42, а потім з обличчям благодійника занести купу пачок паперу на депо по 37.
І отримати крім неабиякого відчуття підтримки держави у ці складні часи, ще й 5*2700=13,500₴, і фін.оргазм ;) І так щодня. А може і не по разу. От хоч би на тиждень. ;)

Бачу, Ви загоняла-профі;)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 11:54

  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Сьогодні на банківському у «Акорд-банку» купівля 40-10. - продаж 41,10. Ваші рекомендації?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:17

  Qwerty написав:
  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Сьогодні на банківському у «Акорд-банку» купівля 40-10. - продаж 41,10. Ваші рекомендації?!

На всі 🙋
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 12:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Запорожье в полодинадцатого Анголенко 40.40-40.55
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:00

Запорожье
40,20/40,35
40,90/41,30
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 14:19

  Qwerty написав:
  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Сьогодні на банківському у «Акорд-банку» купівля 40-10. - продаж 41,10. Ваші рекомендації?!

Звичайно трохи піздно з порадами, в моєму мухосранську зараз на чорному по 40,1 беруть. Вже й не треба кеди топтати до міняли. Можна тута мінять й знову тавой. Перед самим блекаутом забирав соціяльну пайку в акорді- підряд номери з жирної пачки новенькі справжні сині гроші. Хто не грає, той не виграває. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:08

  Ромасик написав:
  Qwerty написав:
  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Сьогодні на банківському у «Акорд-банку» купівля 40-10. - продаж 41,10. Ваші рекомендації?!

На всі 🙋

Скупайтєсь галубцьі! (с)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 15:32

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.11.2022.........28.11.2022
дата розрахунку.............24.11.2022..........25.11.2022
Євро................................38,0716...............37,96...-0.29%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0380 (вчера 1.0411)

Индекс доллара DXY в 15-00 106.17 (вчера 105.83)
Общий рост умеренный, но колебания выглядят весьма размашистыми.

Вчера НБУ выкупил военные облигации на 15 млрд. грн. Это второй подобный выкуп в ноябре. Общая сумма выкупленных облигаций достигла 370 млрд. На декабрь осталось еще 30 из первоначального плана.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 16:02

40,10/40,30
40,80/41,20
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:22

Перспективи та проблеми світової економіки. ВВП України і курс долара в 2023 році
Ірина_
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