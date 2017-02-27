Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:33
alex lem написав: antey1969 написав: Мизантрóп написав:
интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела
Принципиально копеек на 10-20 укрепится.
Такі да. Ви праві. 22-го здав трохи по 40-35 та заніс на Укргаз. Сьогодні брали по 40-15. 20 коп як Ви й казали.
Вчора їхав в Райф забирати замовлені гроші, сказали післі обіду приїхать й почалося ото все...Колись вже папізже тепер.
Закономерность подмечена далеко от Лондона) При сивочолом было противоположно.
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:39
10 грудня 2022 року вже вдруге відбудеться масштабна конференція про інвестиції для приватного інвестора .
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:13
edvardd написав:
Запорожье
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40,90/41,30
40,20/40,40
40,90/41,40
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:56
На мою думку, купувати доляри зараз не варто.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років. Ось так може бути і з доляром па40
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