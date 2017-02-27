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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10129101301013110132

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 174
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
24
41,00-41,50
16%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:33

  alex lem написав:
  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела

Принципиально копеек на 10-20 укрепится.

Такі да. Ви праві. 22-го здав трохи по 40-35 та заніс на Укргаз. Сьогодні брали по 40-15. 20 коп як Ви й казали.
Вчора їхав в Райф забирати замовлені гроші, сказали післі обіду приїхать й почалося ото все...Колись вже папізже тепер.

Закономерность подмечена далеко от Лондона) При сивочолом было противоположно.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:39

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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:13

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,35
40,90/41,30

40,20/40,40
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На мою думку, купувати доляри зараз не варто.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років.
Ось так може бути і з доляром па40
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:04

  Did написав:На мою думку, купувати доляри зараз не варто.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років.
Ось так може бути і з доляром па40

Правильно, поддерживаю, ждите в гривне марта 2015го года.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:13

Не дуже зрозумів Ваш коментар.
Я до того, що купують товар (а доляри в Україні це товар, а не гроші) тоді, коли ціна на нього падає, а не зростає, або знаходиться на високому рівні.
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:21

Валютний ринок в контексті ДС

І ще, на продовження моєї думки:
Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні і чи потрібно долари зараз купувати, чи почекати до зниження курсу. Так як ціна на товар може не тільки зростати, але й знижуватися.
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Did написав:купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років
очевидно така сума призвела до розвороту ринку готівкової валюти...
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:23

Did
Так я же вас полностью поддерживаю, ждите. Гривна сейчас - идеальный актив.
antey1969
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