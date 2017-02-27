Мизантрóп написав:интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела
Принципиально копеек на 10-20 укрепится.
Такі да. Ви праві. 22-го здав трохи по 40-35 та заніс на Укргаз. Сьогодні брали по 40-15. 20 коп як Ви й казали. Вчора їхав в Райф забирати замовлені гроші, сказали післі обіду приїхать й почалося ото все...Колись вже папізже тепер.
Закономерность подмечена далеко от Лондона) При сивочолом было противоположно.
І ще, на продовження моєї думки: Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні і чи потрібно долари зараз купувати, чи почекати до зниження курсу. Так як ціна на товар може не тільки зростати, але й знижуватися.