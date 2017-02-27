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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10130101311013210133>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 174
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
24
41,00-41,50
16%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:33

  alex lem написав:
  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела

Принципиально копеек на 10-20 укрепится.

Такі да. Ви праві. 22-го здав трохи по 40-35 та заніс на Укргаз. Сьогодні брали по 40-15. 20 коп як Ви й казали.
Вчора їхав в Райф забирати замовлені гроші, сказали післі обіду приїхать й почалося ото все...Колись вже папізже тепер.

Закономерность подмечена далеко от Лондона) При сивочолом было противоположно.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 17:39

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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:13

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,35
40,90/41,30

40,20/40,40
40,90/41,40
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На мою думку, купувати доляри зараз не варто.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років.
Ось так може бути і з доляром па40
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:04

  Did написав:На мою думку, купувати доляри зараз не варто.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років.
Ось так може бути і з доляром па40

Правильно, поддерживаю, ждите в гривне марта 2015го года.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:13

Не дуже зрозумів Ваш коментар.
Я до того, що купують товар (а доляри в Україні це товар, а не гроші) тоді, коли ціна на нього падає, а не зростає, або знаходиться на високому рівні.
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:21

Валютний ринок в контексті ДС

І ще, на продовження моєї думки:
Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні і чи потрібно долари зараз купувати, чи почекати до зниження курсу. Так як ціна на товар може не тільки зростати, але й знижуватися.
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Did написав:купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років
очевидно така сума призвела до розвороту ринку готівкової валюти...
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:23

Did
Так я же вас полностью поддерживаю, ждите. Гривна сейчас - идеальный актив.
Она даже во время ракетных ударов укрепляется. После победы получите большой профит.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Did написав:Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні

Это интересно!
До сих пор нам предлагали руководствоваться либо соотношением валютного совета, либо показателями платежного баланса, либо применять методы теханализа. Попытка совместить все эти методы позволит учесть одновременно больше факторов. Хотелось бы только понять, что на что корректировать?
Есть ощущение, что такой подход может нас чуть-чуть приблизить к вычислению ЭОК.
Сибарит
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