Мизантрóп написав:интересно на сколько завтра гривна укрепится после сегодняшнего обстрела
Принципиально копеек на 10-20 укрепится.
Такі да. Ви праві. 22-го здав трохи по 40-35 та заніс на Укргаз. Сьогодні брали по 40-15. 20 коп як Ви й казали. Вчора їхав в Райф забирати замовлені гроші, сказали післі обіду приїхать й почалося ото все...Колись вже папізже тепер.
Закономерность подмечена далеко от Лондона) При сивочолом было противоположно.
І ще, на продовження моєї думки: Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні і чи потрібно долари зараз купувати, чи почекати до зниження курсу. Так як ціна на товар може не тільки зростати, але й знижуватися.
Did написав:Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні
Это интересно! До сих пор нам предлагали руководствоваться либо соотношением валютного совета, либо показателями платежного баланса, либо применять методы теханализа. Попытка совместить все эти методы позволит учесть одновременно больше факторов. Хотелось бы только понять, что на что корректировать? Есть ощущение, что такой подход может нас чуть-чуть приблизить к вычислению ЭОК.