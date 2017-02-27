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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:25
Я на форумі з 2015 року (був під другимніком).
Тому розумію, що ЕОК - це термін, придуманий, імхо, одним депутатом, який не має під собою наукового підгрунтя.
Скажу одно: немає, окрім ажіотажу та жадібності експортерів, причин для такого існуючого курсу долара, як зараз.
30 грнза один нікому не потрібний - саме те, що доктор прописав )
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Did
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