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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:25
Я на форумі з 2015 року (був під другимніком).
Тому розумію, що ЕОК - це термін, придуманий, імхо, одним депутатом, який не має під собою наукового підгрунтя.
Скажу одно: немає, окрім ажіотажу та жадібності експортерів, причин для такого існуючого курсу долара, як зараз.
30 грнза один нікому не потрібний - саме те, що доктор прописав )
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Did
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:20
Did написав:
І ще, на продовження моєї думки:
Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні і чи потрібно долари зараз купувати, чи почекати до зниження курсу. Так як ціна на товар може не тільки зростати, але й знижуватися.
є ще дані про ВВП і державний борг...
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flyman
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:29
Did написав:
Я на форумі з 2015 року (був під другимніком).
Тому розумію, що ЕОК - це термін, придуманий, імхо, одним депутатом, який не має під собою наукового підгрунтя.
Скажу одно: немає, окрім ажіотажу та жадібності експортерів, причин для такого існуючого курсу долара, як зараз.
30 грнза один нікому не потрібний - саме те, що доктор прописав )
Охрименко?
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antey1969
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