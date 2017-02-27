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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10130101311013210133

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 174
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
24
41,00-41,50
16%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:25

Я на форумі з 2015 року (був під другимніком).
Тому розумію, що ЕОК - це термін, придуманий, імхо, одним депутатом, який не має під собою наукового підгрунтя.
Скажу одно: немає, окрім ажіотажу та жадібності експортерів, причин для такого існуючого курсу долара, як зараз.
30 грнза один нікому не потрібний - саме те, що доктор прописав )
Did
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 00:20

  Did написав:І ще, на продовження моєї думки:
Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні і чи потрібно долари зараз купувати, чи почекати до зниження курсу. Так як ціна на товар може не тільки зростати, але й знижуватися.

є ще дані про ВВП і державний борг...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 00:29

  Did написав:Я на форумі з 2015 року (був під другимніком).
Тому розумію, що ЕОК - це термін, придуманий, імхо, одним депутатом, який не має під собою наукового підгрунтя.
Скажу одно: немає, окрім ажіотажу та жадібності експортерів, причин для такого існуючого курсу долара, як зараз.
30 грнза один нікому не потрібний - саме те, що доктор прописав )

Охрименко? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 02:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну не знаю, сьогодні заходив до банку, там невелика черга, всі знімають готівку чи отримують депозит.
Баксів повно, номери по порядку, фарба ще не висохла.
Хвала Байденюку й його станку
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 02:49

  Did написав:На мою думку, купувати доляри зараз не варто.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років.
Ось так може бути і з доляром па40

Yuri 61?..
sergey_sryvkin
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