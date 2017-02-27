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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:25
Я на форумі з 2015 року (був під другимніком).
Тому розумію, що ЕОК - це термін, придуманий, імхо, одним депутатом, який не має під собою наукового підгрунтя.
Скажу одно: немає, окрім ажіотажу та жадібності експортерів, причин для такого існуючого курсу долара, як зараз.
30 грнза один нікому не потрібний - саме те, що доктор прописав )
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Did
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:20
Did написав:
І ще, на продовження моєї думки:
Є дані про грошову масу в Україні (хай на вересень), є дані про розмір ЗВР України та дефіцит платіжного балансу. Методом порівняння співвідношення грошової маси до величини ЗВР а також аналізу динаміки дефіциту або профіциту платіжного балансу України у минулих роках і на сьогоднішній період, можна хоч і приблизно, але зрозуміти, куди буде рухатися курс долара в Україні і чи потрібно долари зараз купувати, чи почекати до зниження курсу. Так як ціна на товар може не тільки зростати, але й знижуватися.
є ще дані про ВВП і державний борг...
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flyman
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Додано: Суб 26 лис, 2022 00:29
Did написав:
Я на форумі з 2015 року (був під другимніком).
Тому розумію, що ЕОК - це термін, придуманий, імхо, одним депутатом, який не має під собою наукового підгрунтя.
Скажу одно: немає, окрім ажіотажу та жадібності експортерів, причин для такого існуючого курсу долара, як зараз.
30 грнза один нікому не потрібний - саме те, що доктор прописав )
Охрименко?
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antey1969
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Додано: Суб 26 лис, 2022 02:29
Ну не знаю, сьогодні заходив до банку, там невелика черга, всі знімають готівку чи отримують депозит.
Баксів повно, номери по порядку, фарба ще не висохла.
Хвала Байденюку й його станку
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zerocool
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Додано: Суб 26 лис, 2022 02:49
Did написав:
На мою думку, купувати доляри зараз не варто.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років.
Ось так може бути і з доляром па40
Yuri 61?..
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Додано: Суб 26 лис, 2022 09:16
Did написав:
На мою думку, купувати доляри зараз не варто.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років.
Ось так може бути і з доляром па40
2 сотки -збиток 80грн (
це прикол такий зранку?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 09:34
Did написав:
На мою думку, купувати доляри зараз не варто
.
Колись я в 2015 році у березні купив 2 сотки па30. І сидів з ними у збитку довгих 7 років.
Ось так може бути і з доляром па40
варто купувати і продавати, а потім ще раз купувати. І так поки відкрите вікно можливостей.
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ScaryBee
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Додано: Суб 26 лис, 2022 09:38
Shaman написав:
якось тихо та непомітно залишки грошей в банківський системі взяли планку 400
ярдів.
такими темпами до кінця року буде мінімум 450
ярдів грн. зростання грошей в банківській системі складе десь 300
ярдів з початку війни.
що з цього випливає? як тільки ці гроші рушать в обіг, ми маємо побачити, певне зростання курсу грн/дол - й це буде не 1-2 грн.
тому всім, хто вангує суттєве зміцнення гривні, - цього не буде.
я тут консервативно прогнозував залишки грошей на рівні 450
ярдів грн на кінець року, а цей рівень взяли ще в листопаді - наразі 460
ярдів грн. тому можна очікувати на кінець року й 500
ярдів грн.
чому так? зараз три основні фактори, які впливають на залишки грошей:
- додає гроші - пряма емісія - купівля НБУ ОВДП - наразі 370
ярдів грн.
- зменшує гроші - продаж НБУ валюти на міжбанку - наразі це мінус 614
ярдів грн
- збільшує залишки - це емісія грн під валютну допомогу та кредити, які отримує уряд. за даними бюджету за 9 місяців - це 611
ярдів грн. якщо умовно оцінити по аналізу ліквідності - це 630
ярдів грн.
інші фактори не настільки суттєві.
й якщо раніше продаж валюти перевищував надходження допомоги від інших країн, то зараз навпаки - йде й пряма емісія ОВДП, й сальдо від операцій з валютою теж додає грошей. тому емісія за листопад 30
ярдів грн, а грошей стало більше на 73
ярди грн.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 26 лис, 2022 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Суб 26 лис, 2022 09:38
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу. Звісно стрімкий ріст курсу очікується не в 23 році, а після перемоги і завершення міжнародної допомоги.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 26 лис, 2022 09:40
Дюрі-бачі написав:
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу.
поки що занадто передчасно прогнозувати смерть економіки - так падіння буде трохи більше.
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Shaman
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