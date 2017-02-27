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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10131101321013310134

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 174
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
24
41,00-41,50
16%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:03

  Дюрі-бачі написав:Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу. Звісно стрімкий ріст курсу очікується не в 23 році, а після перемоги і завершення міжнародної допомоги.

Мартві бджоли не гудуть
beee
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:40

  flyman написав:
  Ромасик написав:На всі 🙋

Скупайтєсь галубцьі! (с)

Скупайтесь, продавайтесь, можно галубцы, можно тушенкой ))
Морозилка сейчас ненадежное место.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 10:43

  Дюрі-бачі написав:Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута

Вашої. Наша справляється
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:збиток 80грн
да за 7 років ще-це капець)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 11:18

  Мизантрóп написав:
  prodigy написав:збиток 80грн
да за 7 років ще-це капець)

И помнит же :lol:
Ромасик
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