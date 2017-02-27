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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:03
Дюрі-бачі написав:
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу. Звісно стрімкий ріст курсу очікується не в 23 році, а після перемоги і завершення міжнародної допомоги.
Мартві бджоли не гудуть
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Додано: Суб 26 лис, 2022 10:40
flyman написав: Ромасик написав:
На всі 🙋
Скупайтєсь галубцьі! (с)
Скупайтесь, продавайтесь, можно галубцы, можно тушенкой ))
Морозилка сейчас ненадежное место.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 10:43
Дюрі-бачі написав:
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута
Вашої. Наша справляється
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Додано: Суб 26 лис, 2022 11:09
prodigy написав:
збиток 80грн
да за 7 років ще-це капець)
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Вів 27 вер, 2022 13:06
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