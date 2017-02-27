Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лис, 2022 10:03
Дюрі-бачі написав:
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу. Звісно стрімкий ріст курсу очікується не в 23 році, а після перемоги і завершення міжнародної допомоги.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 10:40
flyman написав: Ромасик написав:
На всі 🙋
Скупайтєсь галубцьі! (с)
Скупайтесь, продавайтесь, можно галубцы, можно тушенкой ))
Морозилка сейчас ненадежное место.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 10:43
Дюрі-бачі написав:
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута
Вашої. Наша справляється
Ромасик
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Додано: Суб 26 лис, 2022 11:09
prodigy написав:
збиток 80грн
да за 7 років ще-це капець)
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Додано: Суб 26 лис, 2022 11:51
Ромасик написав: Мизантрóп написав: prodigy написав:
збиток 80грн
да за 7 років ще-це капець)
И помнит же
люди за 75 помнят всё,
кроме того что было вчера и сегодня
40,10-40,25
40,60-40,90
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
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Додано: Суб 26 лис, 2022 11:54
bamper написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу.
поки що занадто передчасно прогнозувати смерть економіки - так падіння буде трохи більше.
Попередньої економіки України вже майже не існує:
робить правильні висновки. експорт в нас закритий, тому таке падіння. доб'ємо чорноморський флот - вже буде зовсім інша картина.
я не кажу, що все добре - звичайно багато проблем. але не треба волати - ВСЬО ПРОПАЛО.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 11:55
bamper написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу.
поки що занадто передчасно прогнозувати смерть економіки - так падіння буде трохи більше.
Попередньої економіки України вже майже не існує:
порты 9 месяцев не работают (пару частных зерновых терминалов -не в счет)
докер находятся или на простое (за 1600грн в месяц), или в таксисты/автослесари или в ЗСУ(совсем малая часть)
возить руду/металл по УЖД очень дорого, дешевле вообще не возить
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Додано: Суб 26 лис, 2022 11:56
Shaman написав:
доб'ємо чорноморський флот - вже буде зовсім інша картина.
це тільки 30% від остаточного рішення
проблеми безпеки судноплавства
prodigy
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