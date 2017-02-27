RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10132101331013410135

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 174
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
24
41,00-41,50
16%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:05

  prodigy написав:укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)


Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?
remark
 
Повідомлень: 949
З нами з: 25.12.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:14

  remark написав:
  prodigy написав:укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)


Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?

ні, це результат покращення життя населення
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4558
З нами з: 22.05.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:20

  bamper написав:
  remark написав:
  prodigy написав:укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)


Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?

ні, це результат покращення життя населення


Саме так я подумав, тільки світло почали включати, всі потягнулися до магазинів, а тут підприємці готові майже даром товари віддавати аби подешевівшого доляра більше набратися)
remark
 
Повідомлень: 949
З нами з: 25.12.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:43

  prodigy написав:
  Shaman написав:доб'ємо чорноморський флот - вже буде зовсім інша картина.

це тільки 30% від остаточного рішення
проблеми безпеки судноплавства

я вже питав - яка процедура?
на якому етапі Раша блокує прохід суден з наших портів?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 29.09.19
Подякував: 373 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:44

  remark написав:
  prodigy написав:укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)


Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?


чорна п'ятниця :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 8852
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3078 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:50

Запорожье
40,30/40,45
41,00/41,20
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8069
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 12:56

  prodigy написав:укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)


Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?[/quote]

чорна п'ятниця :mrgreen:[/quote]

мабуть для доляра теж)
remark
 
Повідомлень: 949
З нами з: 25.12.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:01

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Shaman написав:доб'ємо чорноморський флот - вже буде зовсім інша картина.

це тільки 30% від остаточного рішення
проблеми безпеки судноплавства

я вже питав - яка процедура?
на якому етапі Раша блокує прохід суден з наших портів?

на етапі прильоту десятка ракет в наші порти.
і експорт через порти одразу стає нульовим.

PS: порти без електрики працюють?
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4558
З нами з: 22.05.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:07

  Ромасик написав:
  Мизантрóп написав:
  prodigy написав:збиток 80грн
да за 7 років ще-це капець)

И помнит же :lol:

Потому что обидно…
reef
 
Повідомлень: 2750
З нами з: 28.08.07
Подякував: 184 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10132101331013410135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3165, 3166, 3167
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31667 35262837
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лис, 2022 22:50
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12599293
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22872047
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3281)
26.11.2022 13:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.