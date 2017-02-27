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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лис, 2022 12:05
prodigy написав:
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 12:14
remark написав: prodigy написав:
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?
ні, це результат покращення життя населення
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bamper
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Додано: Суб 26 лис, 2022 12:20
bamper написав: remark написав: prodigy написав:
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?
ні, це результат покращення життя населення
Саме так я подумав, тільки світло почали включати, всі потягнулися до магазинів, а тут підприємці готові майже даром товари віддавати аби подешевівшого доляра більше набратися)
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Додано: Суб 26 лис, 2022 12:43
prodigy написав: Shaman написав:
доб'ємо чорноморський флот - вже буде зовсім інша картина.
це тільки 30% від остаточного рішення
проблеми безпеки судноплавства
я вже питав - яка процедура?
на якому етапі Раша блокує прохід суден з наших портів?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 12:44
remark написав: prodigy написав:
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 12:50
Запорожье
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Додано: Суб 26 лис, 2022 12:56
prodigy написав:
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?[/quote]
чорна п'ятниця
[/quote]
мабуть для доляра теж)
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Додано: Суб 26 лис, 2022 13:01
Shaman написав: prodigy написав: Shaman написав:
доб'ємо чорноморський флот - вже буде зовсім інша картина.
це тільки 30% від остаточного рішення
проблеми безпеки судноплавства
я вже питав - яка процедура?
на якому етапі Раша блокує прохід суден з наших портів?
на етапі прильоту десятка ракет в наші порти.
і експорт через порти одразу стає нульовим.
PS: порти без електрики працюють?
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Додано: Суб 26 лис, 2022 13:07
Ромасик написав: Мизантрóп написав: prodigy написав:
збиток 80грн
да за 7 років ще-це капець)
И помнит же
Потому что обидно…
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