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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лис, 2022 14:28
bamper В березні вбили експорт (-30%). Зараз вбивають ринок послуг (ИМХО ще буде -30%). Залишається тільки сільське господарство.
На такому фоні курс валют абсолютно залежить від міжнародної допомоги.
Уряду вигідно поступово девальвувати гривню по 20-30% за рік...
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