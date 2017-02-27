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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лис, 2022 13:51
Україні доллар зростає, коли еквівалент середньої зарплати наближається до 500 доларів. Потім йде скидання курсу до середньої зарплати в в 300 долярів і ниижче. Тобто економіка не видеожує курсу долара, коли майже всі починають отримувати па500 долярів на уки в еквіваленті заробітної плати в місяць.
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Did
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Додано: Суб 26 лис, 2022 14:28
bamper В березні вбили експорт (-30%). Зараз вбивають ринок послуг (ИМХО ще буде -30%). Залишається тільки сільське господарство.
На такому фоні курс валют абсолютно залежить від міжнародної допомоги.
Уряду вигідно поступово девальвувати гривню по 20-30% за рік...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 26 лис, 2022 15:58
Did написав:
Хоча розумні люди кажуть, що лише на помилках можна навчитись чому небудь. І чим більше їх (твоїх помилок) , тим краще тобі буде у подальшому.
Умные учатся на чужих ошибках.
А самые умные - на ошибках чужих людей, которые следовали твоим советам
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Ромасик
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Додано: Суб 26 лис, 2022 15:59
remark написав: prodigy написав:
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?
Чорна п'ятниця на дворі
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Ромасик
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Додано: Суб 26 лис, 2022 16:05
Ромасик написав:
Умные учатся на чужих ошибках.
Умные учатся на своих ошибках, мудрые - на чужих.
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Додано: Суб 26 лис, 2022 16:19
Дюрі-бачі написав:bamper
В березні вбили експорт (-30%). Зараз вбивають ринок послуг (ИМХО ще буде -30%). Залишається тільки сільське господарство.
На такому фоні курс валют абсолютно залежить від міжнародної допомоги.
Уряду вигідно поступово девальвувати гривню по 20-30% за рік...
уряду треба жити по засобам, а те що йому вигідно, то маєм наслідки
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Додано: Суб 26 лис, 2022 16:36
prodigy написав:
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Я думав що купівля 40,1(було й 40,05) на 40,25 продаж на чорному після оцього крайнього обстрілу був обумовлений тим що людям просто ніяк було гроші зняти, банкомати тавой потухли. То народ доляр скидував на заправитись та купить поїсти. А як пропонують надлишок доляру, нащо його купляти мінялам задорого?
На початку місяця думав скидувать доляри, цікаво що воно буде
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:19
beee написав: Дюрі-бачі написав:
Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу. Звісно стрімкий ріст курсу очікується не в 23 році, а після перемоги і завершення міжнародної допомоги.
Мартві бджоли не гудуть
Воно і по-українські не може написати правильно ...
Не те що відростити яйця
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Додано: Суб 26 лис, 2022 20:14
prodigy написав:
40,10-40,25
40,60-40,90
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Як вважаєте, з понеділка підросте?.. треба буде трохи гривні
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Додано: Суб 26 лис, 2022 20:25
Did написав:
Україні доллар зростає, коли еквівалент середньої зарплати наближається до 500 доларів. Потім йде скидання курсу до середньої зарплати в в 300 долярів і ниижче. Тобто економіка не видеожує курсу долара, коли майже всі починають отримувати па500 долярів на уки в еквіваленті заробітної плати в місяць.
це повна маячня
нац.валюта девальвує під час світової кризи (циклічність -кожні 8-10 років)
2022 форс-мажор
дід почав знов херню нести -видайте йому медаль дурня ((
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