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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10134101351013610137>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 176
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 13:51

Україні доллар зростає, коли еквівалент середньої зарплати наближається до 500 доларів. Потім йде скидання курсу до середньої зарплати в в 300 долярів і ниижче. Тобто економіка не видеожує курсу долара, коли майже всі починають отримувати па500 долярів на уки в еквіваленті заробітної плати в місяць.
Did
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 14:28

bamper В березні вбили експорт (-30%). Зараз вбивають ринок послуг (ИМХО ще буде -30%). Залишається тільки сільське господарство.
На такому фоні курс валют абсолютно залежить від міжнародної допомоги.
Уряду вигідно поступово девальвувати гривню по 20-30% за рік...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 15:58

  Did написав:Хоча розумні люди кажуть, що лише на помилках можна навчитись чому небудь. І чим більше їх (твоїх помилок) , тим краще тобі буде у подальшому.

Умные учатся на чужих ошибках.
А самые умные - на ошибках чужих людей, которые следовали твоим советам :idea:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 15:59

  remark написав:
  prodigy написав:укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)


Зайшов ранком у Фору, на більшість товарів наліплюють знижки, це теж якось вплинуло на падіння курсу?

Чорна п'ятниця на дворі
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ромасик написав:Умные учатся на чужих ошибках.

Умные учатся на своих ошибках, мудрые - на чужих.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:19

  Дюрі-бачі написав:bamper В березні вбили експорт (-30%). Зараз вбивають ринок послуг (ИМХО ще буде -30%). Залишається тільки сільське господарство.
На такому фоні курс валют абсолютно залежить від міжнародної допомоги.
Уряду вигідно поступово девальвувати гривню по 20-30% за рік...

уряду треба жити по засобам, а те що йому вигідно, то маєм наслідки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 16:36

  prodigy написав:укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)

Я думав що купівля 40,1(було й 40,05) на 40,25 продаж на чорному після оцього крайнього обстрілу був обумовлений тим що людям просто ніяк було гроші зняти, банкомати тавой потухли. То народ доляр скидував на заправитись та купить поїсти. А як пропонують надлишок доляру, нащо його купляти мінялам задорого?
На початку місяця думав скидувать доляри, цікаво що воно буде :?:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:19

  beee написав:
  Дюрі-бачі написав:Враховуючи остаточну смерть нашої економіки від блекаута не розділяю оптимізму щодо курсу. Звісно стрімкий ріст курсу очікується не в 23 році, а після перемоги і завершення міжнародної допомоги.

Мартві бджоли не гудуть

Воно і по-українські не може написати правильно ...

Не те що відростити яйця
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 20:14

  prodigy написав:
40,10-40,25
40,60-40,90

укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)

Як вважаєте, з понеділка підросте?.. треба буде трохи гривні
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 20:25

  Did написав:Україні доллар зростає, коли еквівалент середньої зарплати наближається до 500 доларів. Потім йде скидання курсу до середньої зарплати в в 300 долярів і ниижче. Тобто економіка не видеожує курсу долара, коли майже всі починають отримувати па500 долярів на уки в еквіваленті заробітної плати в місяць.


це повна маячня

нац.валюта девальвує під час світової кризи (циклічність -кожні 8-10 років)
2022 форс-мажор

дід почав знов херню нести -видайте йому медаль дурня ((
prodigy
 
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