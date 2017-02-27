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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10134101351013610137

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 176
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 20:29

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:
40,10-40,25
40,60-40,90

укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)

Як вважаєте, з понеділка підросте?.. треба буде трохи гривні


якщо буде енергія -буде відкат на 10коп (все до того іде)

чорна п"ятниця була не справжня -народ сидів в пітьмах (більшість без інету і прогавили грандіозні скидки)
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 20:46

  BIGor написав:
  Qwerty написав:
  Навуходоносор написав:Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.

Наступним пунктом чергове скорочення кількості населення. І нарешті прозріння, навіщо була доступна медицина.
Ви, панове, ще всерйоз не стикалися з дефіцитом робітників. Депресивна Україна за тридцять років відучила. Нічого, за 5 років доживемо - побачимо

Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!

Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?[/quote]
Є реальність в конкретному господарстві і у інших сільгосппідприємствах! Чи вам з військкомату дані принести?! І подивіться навколо себе, хто і куди мобілізований… До речі, ви на фронті чи з грижею в тилу?! Ось і надайте нам факт по собі!
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 20:51

  mephala написав:
  BIGor написав:
  Qwerty написав:Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!

Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?


вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.

А офісний планктон не є водіями, вони лише маршрутками і метро користуються?! Чи операторами дронів не зможуть стати?! Чи в звичайну піхоту не підійдуть?! Просто хлопці механізатори з села по іншому свій обов’язок розуміють і заховатися в селі не зможуть…
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:33

Мелітополь
$ 44—45
€ 44—44.5
Безготівкові впала. Відсоток доплати від8—до 10 % від суми.
Маю думку, що грн з нового року заборонять
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 22:38

Є одна особливість— у місті немає мінял. Є обмінки— мінял немає. Одного дня вранці приїхали фейси— і міняли зникли
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:39

  sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:
40,10-40,25
40,60-40,90

укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ

это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)

Як вважаєте, з понеділка підросте?.. треба буде трохи гривні

viewtopic.php?p=5511952#p5511952 не дай Боже,укріпиться :D
Мизантрóп
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