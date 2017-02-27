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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 лис, 2022 20:29
sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
40,10-40,25
40,60-40,90
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Як вважаєте, з понеділка підросте?.. треба буде трохи гривні
якщо буде енергія -буде відкат на 10коп (все до того іде)
чорна п"ятниця була не справжня -народ сидів в пітьмах (більшість без інету і прогавили грандіозні скидки)
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Додано: Суб 26 лис, 2022 20:46
BIGor написав: Qwerty написав: Навуходоносор написав:
Не волнуйтесь, мы уже на пути к платной медицине. Скоро вам доступно объяснят, сколько реально стоят медуслуги и труд санитарки в частности без ваших податкiв.
Наступним пунктом чергове скорочення кількості населення. І нарешті прозріння, навіщо була доступна медицина.
Ви, панове, ще всерйоз не стикалися з дефіцитом робітників. Депресивна Україна за тридцять років відучила. Нічого, за 5 років доживемо - побачимо
Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!
Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?[/quote]
Є реальність в конкретному господарстві і у інших сільгосппідприємствах! Чи вам з військкомату дані принести?! І подивіться навколо себе, хто і куди мобілізований… До речі, ви на фронті чи з грижею в тилу?! Ось і надайте нам факт по собі!
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Додано: Суб 26 лис, 2022 20:51
mephala написав: BIGor написав: Qwerty написав:
Вже всерйоз зіштовхнулися! Скоро не буде кому на трактор чи комбайн сісти! Чомусь саме цих хлопців масово мобілізують, а по містам молоді і здорові шляються по барам і ресторанам!
Є якась статистика? Факти? Офіційні дані?
вполне может быть. только не в ракурсе здоровья нужно смотреть а в ракурсе навыков которые есть у человека.
на войне больше нужны механики и водители чем офисный планктон.
А офісний планктон не є водіями, вони лише маршрутками і метро користуються?! Чи операторами дронів не зможуть стати?! Чи в звичайну піхоту не підійдуть?! Просто хлопці механізатори з села по іншому свій обов’язок розуміють і заховатися в селі не зможуть…
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Додано: Суб 26 лис, 2022 22:33
Мелітополь
$ 44—45
€ 44—44.5
Безготівкові впала. Відсоток доплати від8—до 10 % від суми.
Маю думку, що грн з нового року заборонять
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Додано: Суб 26 лис, 2022 22:38
Є одна особливість— у місті немає мінял. Є обмінки— мінял немає. Одного дня вранці приїхали фейси— і міняли зникли
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Додано: Нед 27 лис, 2022 00:39
viewtopic.php?p=5511952#p5511952
sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
40,10-40,25
40,60-40,90
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Як вважаєте, з понеділка підросте?.. треба буде трохи гривні
не дай Боже,укріпиться
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Додано: Нед 27 лис, 2022 04:06
prodigy написав: sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
40,10-40,25
40,60-40,90
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Як вважаєте, з понеділка підросте?.. треба буде трохи гривні
якщо буде енергія -буде відкат на 10коп (все до того іде)
чорна п"ятниця була не справжня -народ сидів в пітьмах (більшість без інету і прогавили грандіозні скидки)
Бачу, обмінки на завтра підтягнули з 40.10 на 40.20...
В чорні п'ятниці я не вірю
В нас же дня Подяки навіть нема
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Додано: Нед 27 лис, 2022 09:56
prodigy написав: sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
40,10-40,25
40,60-40,90
укрепляется гривна во время отсутствия енергии-потому что сетевые супермаркеты
не могут использовать терминалы(отстутствие связи)
на кассах весит объява- ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧКУ
это мелочи...ведь валютчики тоже люди (спред 15коп.на долларе -нормально)
Як вважаєте, з понеділка підросте?.. треба буде трохи гривні
якщо буде енергія -буде відкат на 10коп (все до того іде)
чорна п"ятниця була не справжня -народ сидів в пітьмах (більшість без інету і прогавили грандіозні скидки)
То Вы сидели дома
на РусНабе все наливайки были заняты. И откуду у них электрика? Деньги то понятно - с тумбочки.
Вчера 10 коп уже отыграли, а то чуть не пробили дно. Опять. Зебра не следит. К концу осени 45 как пить дать 🙋
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Додано: Нед 27 лис, 2022 10:04
knoppixx написав:
Мелітополь
$ 44—45
€ 44—44.5
Безготівкові впала. Відсоток доплати від8—до 10 % від суми.
Маю думку, що грн з нового року заборонять
Або рубель
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Додано: Нед 27 лис, 2022 11:23
Ромасик написав:
Деньги то понятно - с тумбочки.
Вчера 10 коп уже отыграли, а то чуть не пробили дно. Опять. Зебра не следит. К концу осени 45 как пить дать 🙋
Ближе к весне будет анализ по осени от Qwerty
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