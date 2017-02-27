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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10135101361013710138

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 176
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
33
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 12:03

Запорожье
40,25/40,45
40,85/41,35
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 14:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Простите за оффтоп, есть вопрос но в банке ответить не могут. Хочу перевести 100к грн со своей укр карты родственнику на его карту другого укр банка, или по IBAN реквизитам, все в пределах Украины. Должен ли получатель потом заплатить подоходный налог с полученной суммы? Заранее благодарю!
BB King
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:15

  BB King написав:Простите за оффтоп, есть вопрос но в банке ответить не могут. Хочу перевести 100к грн со своей укр карты родственнику на его карту другого укр банка, или по IBAN реквизитам, все в пределах Украины. Должен ли получатель потом заплатить подоходный налог с полученной суммы? Заранее благодарю!

нет, не должен.

точнее, если формально, деньги переданы безвозвратно, и родственник не близкий, то теоретически да, надо платить. но никто не мешает в случае чего заявить, что деньги - это долг или возврат долга. пока не слышал о случаях, когда требовали платить подоходный налог. тут больше вопросов с происхождением денег - но опять же на более крупных суммах

у нас народ до сих пор личные карты для бизнес-целей юзает - и пока это явление еще не прикрыли
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:22

  BB King написав:Простите за оффтоп, есть вопрос но в банке ответить не могут. Хочу перевести 100к грн со своей укр карты родственнику на его карту другого укр банка, или по IBAN реквизитам, все в пределах Украины. Должен ли получатель потом заплатить подоходный налог с полученной суммы? Заранее благодарю!


можно даже наличку перевести (если подходит)

в любом отделении Кит-Груп

https://kitgroup.ua/ru/money-transfers/

какой у них комис не знаю, по телефону уточните (фирма надежная, проверена)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:23

  Shaman написав:нет, не должен.

точнее, если формально, деньги переданы безвозвратно, и родственник не близкий, то теоретически да, надо платить. но никто не мешает в случае чего заявить, что деньги - это долг или возврат долга. пока не слышал о случаях, когда требовали платить подоходный налог. тут больше вопросов с происхождением денег - но опять же на более крупных суммах

у нас народ до сих пор личные карты для бизнес-целей юзает - и пока это явление еще не прикрыли
Если перечислять по IBAN, банк не берет комиссию, но надо ввести назначение платежа. Что можно указать, ‘возврат денежных средств’? Или все-таки лучше перевести на карту, и заплатить комиссию?
BB King
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 19:22

  prodigy написав:
можно даже наличку перевести (если подходит)

в любом отделении Кит-Груп

https://kitgroup.ua/ru/money-transfers/

какой у них комис не знаю, по телефону уточните (фирма надежная, проверена)

2%, але так просто туди не зайдеш і не скажеш переведіть кошти
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:04

  Alexey_k9 написав:Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.

разве год это долгосрок для ойро? Но в любом случаи- лучше с ними,чем без них
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:04

  Alexey_k9 написав:Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.

колбасня нижевышетекущих до февраля, потом рост до 2х
edvardd
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  #<1 ... 10135101361013710138
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