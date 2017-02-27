Простите за оффтоп, есть вопрос но в банке ответить не могут. Хочу перевести 100к грн со своей укр карты родственнику на его карту другого укр банка, или по IBAN реквизитам, все в пределах Украины. Должен ли получатель потом заплатить подоходный налог с полученной суммы? Заранее благодарю!
BB King написав:Простите за оффтоп, есть вопрос но в банке ответить не могут. Хочу перевести 100к грн со своей укр карты родственнику на его карту другого укр банка, или по IBAN реквизитам, все в пределах Украины. Должен ли получатель потом заплатить подоходный налог с полученной суммы? Заранее благодарю!
нет, не должен.
точнее, если формально, деньги переданы безвозвратно, и родственник не близкий, то теоретически да, надо платить. но никто не мешает в случае чего заявить, что деньги - это долг или возврат долга. пока не слышал о случаях, когда требовали платить подоходный налог. тут больше вопросов с происхождением денег - но опять же на более крупных суммах
у нас народ до сих пор личные карты для бизнес-целей юзает - и пока это явление еще не прикрыли
BB King написав:Простите за оффтоп, есть вопрос но в банке ответить не могут. Хочу перевести 100к грн со своей укр карты родственнику на его карту другого укр банка, или по IBAN реквизитам, все в пределах Украины. Должен ли получатель потом заплатить подоходный налог с полученной суммы? Заранее благодарю!
точнее, если формально, деньги переданы безвозвратно, и родственник не близкий, то теоретически да, надо платить. но никто не мешает в случае чего заявить, что деньги - это долг или возврат долга. пока не слышал о случаях, когда требовали платить подоходный налог. тут больше вопросов с происхождением денег - но опять же на более крупных суммах
у нас народ до сих пор личные карты для бизнес-целей юзает - и пока это явление еще не прикрыли
Если перечислять по IBAN, банк не берет комиссию, но надо ввести назначение платежа. Что можно указать, ‘возврат денежных средств’? Или все-таки лучше перевести на карту, и заплатить комиссию?