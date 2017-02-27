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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 лис, 2022 21:46
Alexey_k9 написав:
Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.
Будет болтаться 0.90 - 1.07, в долгосрочке думаю только вниз, но не более 0.8
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Додано: Нед 27 лис, 2022 23:00
Мизантрóп написав: Alexey_k9 написав:
Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.
разве год это долгосрок для ойро? Но в любом случаи- лучше с ними,чем без них
Это понятно.
Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются в евро никого особо не видно. Хотя многие банки и евро придлагают. Вот я и подумал может народ чета знает и есть какие-то причины. Казалось бы евро на исторических минимумах был..
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Додано: Нед 27 лис, 2022 23:03
Alexey_k9 написав: Мизантрóп написав: Alexey_k9 написав:
Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.
разве год это долгосрок для ойро? Но в любом случаи- лучше с ними,чем без них
Это понятно.
Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются в евро никого особо не видно. Хотя многие банки и евро придлагают. Вот я и подумал может народ чета знает и есть какие-то причины. Казалось бы евро на исторических минимумах был..
великий спред, гірші курси каруселити, чим для долара
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