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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10135101361013710138

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 177
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
34
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:04

  Alexey_k9 написав:Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.

разве год это долгосрок для ойро? Но в любом случаи- лучше с ними,чем без них
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 20:04

  Alexey_k9 написав:Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.

колбасня нижевышетекущих до февраля, потом рост до 2х
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:34

  Alexey_k9 написав:Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.

євро чутливе до військових конфліктів на Європейському континенті
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 21:46

  Alexey_k9 написав:Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.

Будет болтаться 0.90 - 1.07, в долгосрочке думаю только вниз, но не более 0.8
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:00

  Мизантрóп написав:
  Alexey_k9 написав:Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.

разве год это долгосрок для ойро? Но в любом случаи- лучше с ними,чем без них

Это понятно.
Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются в евро никого особо не видно. Хотя многие банки и евро придлагают. Вот я и подумал может народ чета знает и есть какие-то причины. Казалось бы евро на исторических минимумах был..
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 23:03

  Alexey_k9 написав:
  Мизантрóп написав:
  Alexey_k9 написав:Есть какие-то долгосрочные прогнозы по евро? На год на пример.

разве год это долгосрок для ойро? Но в любом случаи- лучше с ними,чем без них

Это понятно.
Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются в евро никого особо не видно. Хотя многие банки и евро придлагают. Вот я и подумал может народ чета знает и есть какие-то причины. Казалось бы евро на исторических минимумах был..

великий спред, гірші курси каруселити, чим для долара
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:39

Запорожье
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  #<1 ... 10135101361013710138
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