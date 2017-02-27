Додано: Пон 28 лис, 2022 15:01

На пошедшей неделе при плановом проведении тендера был выдан рефинанс весьма скромного объема. Возврат же был весьма серьезным - порядка 8% от общей задолженности. Возвращали также и на неделе.

В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 5.287 млрд. грн. (неделей ранее 1.409 млрд. грн.). Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 14.828 млрд. грн. (неделей ранее 7.376 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ купил военные облигации на 15 млрд. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 370 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 5.115 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 8.785 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 215.696 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоит уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию. Объем изъятой из оборота гривны останется весьма внушительным. Точно определить размер поправки весьма затруднительно, поскольку НБУ почему-то отражает процентные выплаты в графе "Прочие", где они смешиваются с немонетарными операциями.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 447.685 млрд. грн. (неделей ранее 408.474 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 59.975 млрд. грн. (неделей ранее 11.295 млрд. грн.) Как обычно, после недели скромных расходов последовала неделя крупных. Большая часть выплат казначейства была проведена в среду, что похоже на военные зарплаты.



За неделю было обналичено 2.706 млрд. грн. (неделей ранее 1.193 млрд. грн.) Сумма не очень велика, но процесс стабильный.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,00;

Продал – 408,52.

Объем интервенций вернулся к среднему. За исключением вторника, когда много валюты не понадобилось, объемы достаточно равномерны (интервенции четверга отображены анализом ликвидности в пятницу из-за Дня пожирания индейки).



Оптимизма предыдущих недель не наблюдается, но и поводов для беспокойства особых не видно - все показатели в пределах обычного.