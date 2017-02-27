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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10136101371013810139

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 177
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
10%
17
40,00-40,50
19%
34
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
2%
4
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:07

  Moneta написав:
  Alexey_k9 написав:Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются

и много тут таких? они в курсе что им придется продать их банку по 36 при снятии

Довольно много. А с какого числа конверт-депо собираются заставлять продавать по 36? Пока все, как и положено по договору, получили долларами и, если и продают, то по 40. Неужели через 3 месяца курс 36 будет? :shock: Минимум 55 же был по плану.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.11.2022...........29.11.2022
дата розрахунку...............25.11.2022............28.11.2022
Євро..................................37,96.....................38,302...+0.9%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0474 (вчера 1.0380)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.56 (вчера 106.17)
Снижение началось ночью на азиатских рынках, с открытием европейских произошел резкий обвал с достижением нового минимума этой осени, а сейчас немного отскочили.

Коллеги! Не путайте 2 разных вида конвертационных депозитов. Так всего в кучу намешали, что я аж сам испугался :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:52

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,40
41,10/41,60

40,25/40,50
41,10/41,65
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:54

  Сибарит написав:Коллеги! Не путайте 2 разных вида конвертационных депозитов. Так всего в кучу намешали, что я аж сам испугался :)

Конвертационных один вид :P Гривневый (валютный только внутри банка) с индексацией по курсу НБУ ничего не конвертирует. Для клиента, по крайней мере. Ну и ветка про конверт депо только про один вид.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:3 месяца курс 36 будет? Минимум 55 же был по плану.


36 не будет 200%, 55 аналогично

вангую :mrgreen: в диапазоне 40-43
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Коллеги! Не путайте 2 разных вида конвертационных депозитов. Так всего в кучу намешали, что я аж сам испугался


о чем речь? и чего спугался?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

шо там, лОхов по 39,95 с утра не нашлось, пришлось поднимать?
cohan
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