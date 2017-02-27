Довольно много. А с какого числа конверт-депо собираются заставлять продавать по 36? Пока все, как и положено по договору, получили долларами и, если и продают, то по 40. Неужели через 3 месяца курс 36 будет? Минимум 55 же был по плану.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:07
Довольно много. А с какого числа конверт-депо собираются заставлять продавать по 36? Пока все, как и положено по договору, получили долларами и, если и продают, то по 40. Неужели через 3 месяца курс 36 будет? Минимум 55 же был по плану.
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:36
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.11.2022...........29.11.2022
дата розрахунку...............25.11.2022............28.11.2022
Євро..................................37,96.....................38,302...+0.9%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0474 (вчера 1.0380)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.56 (вчера 106.17)
Снижение началось ночью на азиатских рынках, с открытием европейских произошел резкий обвал с достижением нового минимума этой осени, а сейчас немного отскочили.
Коллеги! Не путайте 2 разных вида конвертационных депозитов. Так всего в кучу намешали, что я аж сам испугался
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:52
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:54
Конвертационных один вид Гривневый (валютный только внутри банка) с индексацией по курсу НБУ ничего не конвертирует. Для клиента, по крайней мере. Ну и ветка про конверт депо только про один вид.
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
шо там, лОхов по 39,95 с утра не нашлось, пришлось поднимать?
Додано: Пон 28 лис, 2022 17:52
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