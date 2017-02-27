|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07
prodigy написав: moveton написав:
3 месяца курс 36 будет? Минимум 55 же был по плану.
36 не будет 200%, 55 аналогично
вангую
в диапазоне 40-43
Як путя здохне буде і 30
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1569
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:35
lamal написав: asti написав:
Что за событие такое?
определенное , там же написано )
Ну вже всі розганяють що у вівторок ймовірність 90%, знову всі побіжать до обмінок - від баксів мало толку коли нічого крім ринків не працює
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 384
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 лис, 2022 22:59
Moneta написав: Alexey_k9 написав:
Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются
и много тут таких? они в курсе что им придется продать их банку по 36 при снятии?
неужели люди так деградировали. таких и побрить не жалко ))
По первому каналу опять глюки пошли ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5510
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31678
|35265956
|
|
|1698
|12600087
|
|
|7975
|22872441
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|