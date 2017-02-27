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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10137101381013910140

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 179
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
17
40,00-40,50
20%
35
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
3%
5
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07

  prodigy написав:
  moveton написав:3 месяца курс 36 будет? Минимум 55 же был по плану.


36 не будет 200%, 55 аналогично

вангую :mrgreen: в диапазоне 40-43


Як путя здохне буде і 30 :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:35

  lamal написав:
  asti написав:Что за событие такое?
определенное , там же написано )

Ну вже всі розганяють що у вівторок ймовірність 90%, знову всі побіжать до обмінок - від баксів мало толку коли нічого крім ринків не працює
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:55

  Ethereum написав:
Як путя здохне буде і 30 :D

Не буде.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:59

  Moneta написав:
  Alexey_k9 написав:Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются


и много тут таких? они в курсе что им придется продать их банку по 36 при снятии?

неужели люди так деградировали. таких и побрить не жалко ))

По первому каналу опять глюки пошли ?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 02:40

  Alexey_k9 написав:Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются в евро никого особо не видно. Хотя многие банки и евро придлагают. Вот я и подумал может народ чета знает и есть какие-то причины. Казалось бы евро на исторических минимумах был..

Причини не пов'язані з курсом дол/євро.
ScaryBee
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  moveton написав:
  Moneta написав:
  Alexey_k9 написав:Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются

и много тут таких? они в курсе что им придется продать их банку по 36 при снятии

Довольно много. А с какого числа конверт-депо собираются заставлять продавать по 36? Пока все, как и положено по договору, получили долларами и, если и продают, то по 40. Неужели через 3 месяца курс 36 будет? :shock: Минимум 55 же был по плану.

у Монети як завжди гарячка. Не звертайте уваги.
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