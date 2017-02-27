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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10137101381013910140

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 179
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
17
40,00-40,50
20%
35
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
3%
5
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07

  prodigy написав:
  moveton написав:3 месяца курс 36 будет? Минимум 55 же был по плану.


36 не будет 200%, 55 аналогично

вангую :mrgreen: в диапазоне 40-43


Як путя здохне буде і 30 :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:35

  lamal написав:
  asti написав:Что за событие такое?
определенное , там же написано )

Ну вже всі розганяють що у вівторок ймовірність 90%, знову всі побіжать до обмінок - від баксів мало толку коли нічого крім ринків не працює
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:55

  Ethereum написав:
Як путя здохне буде і 30 :D

Не буде.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 02:40

  Alexey_k9 написав:Обратил просто внимание, что в ветке про конверт депо все в бакс конвертируются в евро никого особо не видно. Хотя многие банки и евро придлагают. Вот я и подумал может народ чета знает и есть какие-то причины. Казалось бы евро на исторических минимумах был..

Причини не пов'язані з курсом дол/євро.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 08:33

Alexey_k9 Для Євро важкі часи почнуться скоро, якщо ЄС буде таки дотримуватись санкцій, то на весну я очікую провал курсу значно нижче 1$ (скажімо 0.85$)
Дюрі-бачі
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Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 09:32

  edvardd написав:Запорожье
40,30/40,50
40,80/41,60


в Киев хотим такое, конверт депо скоро открывать надо,
пока 40,17
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 09:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.

По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:08

  striped написав:Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.

А мой сосед пообещал с 2023 года не бухать.
anduzenko
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