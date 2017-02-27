RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10138101391014010141

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 179
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
17
40,00-40,50
20%
35
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
3%
5
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:24

anduzenko а мой пообещал в 2023, а бросил в 2022.
Вело
 
Повідомлень: 290
З нами з: 03.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:42

  striped написав:Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.

По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?

Кто-то в это верит?)))
А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11595
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 3474 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:56

  edvardd написав:Запорожье
40,30/40,50
40,80/41,60

40,25/40,40
40,90/41,40
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8077
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10138101391014010141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071, vadm і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3166, 3167, 3168
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31679 35266596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 лис, 2022 00:29
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12600227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22872513
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (594)
29.11.2022 11:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.