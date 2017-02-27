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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 лис, 2022 10:24
anduzenko а мой пообещал в 2023, а бросил в 2022.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 10:42
striped написав:
Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
Кто-то в это верит?)))
А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 10:56
edvardd написав:
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