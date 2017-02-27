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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 лис, 2022 10:24
anduzenko а мой пообещал в 2023, а бросил в 2022.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 10:42
striped написав:
Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
Кто-то в это верит?)))
А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.
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antey1969
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Додано: Вів 29 лис, 2022 10:56
edvardd написав:
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Додано: Вів 29 лис, 2022 12:23
antey1969 написав: striped написав:
Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
Кто-то в это верит?)))
А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.
Ну это ж не сосед соседу обещал, а послу США на официальном мероприятии, посвященном программе МВФ:
"В настоящее время по сути вся связь с Минфином Украины восстановлена. Стены НБУ строить не будет, по сути наша совместная работа - диалог и аргументы, - заявил Андрей Пышный. - Бюджет 2023 года не предусматривает финансирования эмиссий. Сегодня речь идет о качественной перезагрузке рынка внутреннего долга и максимизации его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ
".
Также Андрей Пишний заявил, что институционно независимый и независимый центробанк – это достижение, преимущество и важный ресурс для страны. Поэтому сохранение независимости Нацбанка является приоритетным вопросом.
Г-жа Бринк выразила поддержку чаяниям НБУ в отношении согласования программы с МВФ.
Она также поинтересовалась готовностью банковской системы обеспечить бесперебойную работу в случае продолжительного отключения электроэнергии, вызванного терактами России на энергетическую систему Украины. Так в ходе встречи обсудили, в частности, антикризисный план, который будет реализовывать Нацбанк совместно с банками в случае реализации такого сценария.
Глава НБУ поблагодарил за позицию США по поддержке Украины в противостоянии с Россией и поощрению других партнеров увеличить помощь Украине."
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Додано: Вів 29 лис, 2022 12:28
striped
Если из всего этого убрать цветистые дипломатические фразы, то останется "обещаю на посту главы НБУ быть хорошим"
Горизонт планирования - год? Серьезно?
Все отлично понимают, что это просто нереально. И Штаты в том числе.
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antey1969
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Додано: Вів 29 лис, 2022 13:07
striped написав:
Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
це вже далеко не новина. але там є важливе уточнення - при достатньому рівні допомоги від західних країн.
тому прямої емісії через ОВДП не буде, а опосередкована - через обмін цієї допомоги на грн - буде.
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