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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10138101391014010141

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 179
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
17
40,00-40,50
20%
35
40,50-41,00
14%
25
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
15%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
3%
5
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
14
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:24

anduzenko а мой пообещал в 2023, а бросил в 2022.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:42

  striped написав:Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.

По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?

Кто-то в это верит?)))
А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:56

  edvardd написав:Запорожье
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 12:23

  antey1969 написав:
  striped написав:Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.

По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?

Кто-то в это верит?)))
А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.


Ну это ж не сосед соседу обещал, а послу США на официальном мероприятии, посвященном программе МВФ:

"В настоящее время по сути вся связь с Минфином Украины восстановлена. Стены НБУ строить не будет, по сути наша совместная работа - диалог и аргументы, - заявил Андрей Пышный. - Бюджет 2023 года не предусматривает финансирования эмиссий. Сегодня речь идет о качественной перезагрузке рынка внутреннего долга и максимизации его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ".
Также Андрей Пишний заявил, что институционно независимый и независимый центробанк – это достижение, преимущество и важный ресурс для страны. Поэтому сохранение независимости Нацбанка является приоритетным вопросом.
Г-жа Бринк выразила поддержку чаяниям НБУ в отношении согласования программы с МВФ.
Она также поинтересовалась готовностью банковской системы обеспечить бесперебойную работу в случае продолжительного отключения электроэнергии, вызванного терактами России на энергетическую систему Украины. Так в ходе встречи обсудили, в частности, антикризисный план, который будет реализовывать Нацбанк совместно с банками в случае реализации такого сценария.
Глава НБУ поблагодарил за позицию США по поддержке Украины в противостоянии с Россией и поощрению других партнеров увеличить помощь Украине."
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 12:28

striped
Если из всего этого убрать цветистые дипломатические фразы, то останется "обещаю на посту главы НБУ быть хорошим"
Горизонт планирования - год? Серьезно?
Все отлично понимают, что это просто нереально. И Штаты в том числе.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 13:07

  striped написав:Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная:
Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.

По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?

це вже далеко не новина. але там є важливе уточнення - при достатньому рівні допомоги від західних країн.

тому прямої емісії через ОВДП не буде, а опосередкована - через обмін цієї допомоги на грн - буде.
Shaman
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