striped написав:Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная: Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
Кто-то в это верит?))) А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.
striped написав:Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная: Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
Кто-то в это верит?))) А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.
Ну это ж не сосед соседу обещал, а послу США на официальном мероприятии, посвященном программе МВФ:
"В настоящее время по сути вся связь с Минфином Украины восстановлена. Стены НБУ строить не будет, по сути наша совместная работа - диалог и аргументы, - заявил Андрей Пышный. - Бюджет 2023 года не предусматривает финансирования эмиссий. Сегодня речь идет о качественной перезагрузке рынка внутреннего долга и максимизации его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ". Также Андрей Пишний заявил, что институционно независимый и независимый центробанк – это достижение, преимущество и важный ресурс для страны. Поэтому сохранение независимости Нацбанка является приоритетным вопросом. Г-жа Бринк выразила поддержку чаяниям НБУ в отношении согласования программы с МВФ. Она также поинтересовалась готовностью банковской системы обеспечить бесперебойную работу в случае продолжительного отключения электроэнергии, вызванного терактами России на энергетическую систему Украины. Так в ходе встречи обсудили, в частности, антикризисный план, который будет реализовывать Нацбанк совместно с банками в случае реализации такого сценария. Глава НБУ поблагодарил за позицию США по поддержке Украины в противостоянии с Россией и поощрению других партнеров увеличить помощь Украине."
striped написав:Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная: Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. А с другой стороны - ну наверное они что-то придумали взамен, потому что дальше девальвировать гривну как-то совсем не социально. Рост ставок по ОВГЗ? Радикальную чистку бюджетников?
це вже далеко не новина. але там є важливе уточнення - при достатньому рівні допомоги від західних країн.
тому прямої емісії через ОВДП не буде, а опосередкована - через обмін цієї допомоги на грн - буде.
striped написав:Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета.
Прямо интересно стало откуда такая идея. Я думал, что наоборот: девальция от эмиссии. А если эмиссию убрать, то уйдёт один из факторов девальвации, правда, ценой того, что государство может не заплатить по каким-то обязательствам. Или тут ключевое слово "пообещал"? Да, от обещания всё, что угодно может быть
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................29.11.2022...........30.11.2022 дата розрахунку................28.11.2022............29.11.2022 Євро...................................38,302...................37,9344...-0.96% Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0373 (вчера 1.0474)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.28 (вчера 105.56) Резкое падение сменилось еще более резким ростом, в результате которого доллар к вечеру вырос выше уровня, с которого начинал падать. После этого немного откатился и сегодня колеблется примерно на одном уровне.
striped написав:По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета.
Нельзя тушить пожар бензином. Сокращение эмиссии не может стать причиной девальвации. Это противоречит законам экономики. Возникновение дефицита чего бы то ни было, в т.ч. и денег, всегда приводит к росту цены. Т.о. прекращение покупки облигаций нацбанком уменьшает риски (глубину) девальвации после отмены фиксации курса. Если девальвация произойдет, а вероятность этого весьма высока, основной причиной станет не эмиссия и уж тем более не ее прекращение, а существенное сокращение денежного оборота как следствие падения экономики, для которого исходно существующей массы гривны окажется слишком много. Темпы изъятия гривны из оборота явно недостаточны, но естественных путей их увеличения я не вижу.
striped написав:Странно, что никто эту новость не опубликовал до сих пор, хотя она уж очень важная: Национальный банк пообещал с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривни для покрытия дефицита госбюджета.
Може кредитори щось запідозрили і глибоко стурбувались?
Державний та гарантований державою борг України на 31 жовтня 2022 року становив 3 770,95 млрд гривень або 103,12 млрд доларів. Протягом жовтня 2022 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 183,51 млрд гривень та на 5,02 млрд доларів у доларовому еквіваленті. Як зазначив голова комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, основна причина зростання державного боргу у жовтні - зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету. Зокрема, за жовтень Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, 550 млн євро від ЄІБ, 1,3 млрд доларів від МВФ, 0,5 млрд доларів від Світового банку. https://www.rbc.ua/rus/news/derzhborg-u ... 29115.html