Додано: Вів 29 лис, 2022 15:30

striped написав: По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета. По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................29.11.2022...........30.11.2022дата розрахунку................28.11.2022............29.11.2022Євро...................................38,302......................-0.96%Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0474)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 105.56)Резкое падение сменилось еще более резким ростом, в результате которого доллар к вечеру вырос выше уровня, с которого начинал падать. После этого немного откатился и сегодня колеблется примерно на одном уровне.Нельзя тушить пожар бензином.Сокращение эмиссии не может стать причиной девальвации. Это противоречит законам экономики. Возникновение дефицита чего бы то ни было, в т.ч. и денег, всегда приводит к росту цены. Т.о. прекращение покупки облигаций нацбанком уменьшает риски (глубину) девальвации после отмены фиксации курса.Если девальвация произойдет, а вероятность этого весьма высока, основной причиной станет не эмиссия и уж тем более не ее прекращение, а существенное сокращение денежного оборота как следствие падения экономики, для которого исходно существующей массы гривны окажется слишком много. Темпы изъятия гривны из оборота явно недостаточны, но естественных путей их увеличения я не вижу.