|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 лис, 2022 10:42
Кто-то в это верит?)))
А чистку бюджетников уже давно начали. И учителей, и коммунальщиков, и даже медиков.
Додано: Вів 29 лис, 2022 10:56
Додано: Вів 29 лис, 2022 12:23
Ну это ж не сосед соседу обещал, а послу США на официальном мероприятии, посвященном программе МВФ:
"В настоящее время по сути вся связь с Минфином Украины восстановлена. Стены НБУ строить не будет, по сути наша совместная работа - диалог и аргументы, - заявил Андрей Пышный. - Бюджет 2023 года не предусматривает финансирования эмиссий. Сегодня речь идет о качественной перезагрузке рынка внутреннего долга и максимизации его ресурсов. Ведь это важно для дальнейшего эффективного взаимодействия с МВФ".
Также Андрей Пишний заявил, что институционно независимый и независимый центробанк – это достижение, преимущество и важный ресурс для страны. Поэтому сохранение независимости Нацбанка является приоритетным вопросом.
Г-жа Бринк выразила поддержку чаяниям НБУ в отношении согласования программы с МВФ.
Она также поинтересовалась готовностью банковской системы обеспечить бесперебойную работу в случае продолжительного отключения электроэнергии, вызванного терактами России на энергетическую систему Украины. Так в ходе встречи обсудили, в частности, антикризисный план, который будет реализовывать Нацбанк совместно с банками в случае реализации такого сценария.
Глава НБУ поблагодарил за позицию США по поддержке Украины в противостоянии с Россией и поощрению других партнеров увеличить помощь Украине."
Додано: Вів 29 лис, 2022 13:07
це вже далеко не новина. але там є важливе уточнення - при достатньому рівні допомоги від західних країн.
тому прямої емісії через ОВДП не буде, а опосередкована - через обмін цієї допомоги на грн - буде.
Додано: Вів 29 лис, 2022 14:37
Прямо интересно стало откуда такая идея. Я думал, что наоборот: девальция от эмиссии. А если эмиссию убрать, то уйдёт один из факторов девальвации, правда, ценой того, что государство может не заплатить по каким-то обязательствам. Или тут ключевое слово "пообещал"? Да, от обещания всё, что угодно может быть
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:30
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................29.11.2022...........30.11.2022
дата розрахунку................28.11.2022............29.11.2022
Євро...................................38,302...................37,9344...-0.96%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0373 (вчера 1.0474)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.28 (вчера 105.56)
Резкое падение сменилось еще более резким ростом, в результате которого доллар к вечеру вырос выше уровня, с которого начинал падать. После этого немного откатился и сегодня колеблется примерно на одном уровне.
Нельзя тушить пожар бензином.
Сокращение эмиссии не может стать причиной девальвации. Это противоречит законам экономики. Возникновение дефицита чего бы то ни было, в т.ч. и денег, всегда приводит к росту цены. Т.о. прекращение покупки облигаций нацбанком уменьшает риски (глубину) девальвации после отмены фиксации курса.
Если девальвация произойдет, а вероятность этого весьма высока, основной причиной станет не эмиссия и уж тем более не ее прекращение, а существенное сокращение денежного оборота как следствие падения экономики, для которого исходно существующей массы гривны окажется слишком много. Темпы изъятия гривны из оборота явно недостаточны, но естественных путей их увеличения я не вижу.
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Може кредитори щось запідозрили і глибоко стурбувались?
Додано: Вів 29 лис, 2022 17:54
Облигации
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 листопада 2022 року, до державного бюджету
залучено 21 229 518 734,33 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 126 дн. - 14% - 3 248 425 368,50 грн;
- до 27.09.2023 - 301 дн. - 16% - 254 624 610,52 грн;
- до 14.02.2024 - 441 дн. - 18.5% - 5 037 060,08 грн;
- до 13.03.2024 - 469 дн. - 19% - 307 016 280,16 грн;
- до 30.10.2024 - 700 дн. - 19.25% - 19 229 713,84 грн;
- до 11.05.2023 - 162 дн. - 3% - 381 938 961,63 евро;
- до 11.01.2024 - 407 дн. - 2.5% - 72 219 716,80 евро.
Результат очень приличный.
Сыграли самые короткие бумаги как по гривне, так и по евро.
Основную сумму принесли полугодовые облигации в евро, по которым произошло повышение ставки. К сожалению, ценой такого привлечения стала инвертированная доходность.
По двум самым коротким гривневым выпускам были отклонены заявки с совсем уж невменяемой доходностью, которые не были достаточно объемными, чтобы воспринимать их всерьез. По остальным выпускам удовлетворены все заявки.
Додано: Вів 29 лис, 2022 18:54
Правильно, я не спорю, что гривнедефицит должен гривну укрепить. Но у нас же нелинейное уравнение - помимо дефицита гривны может возникнуть и дефицит валютной помощи, которую конвертируют в эту самую гривну. И при возникновении такого дефицита как раз и возникает вопрос - за счет чего минфин и правительство будут закрывать дефицитный бюджет - порезкой бюджетников/зарезкой гривны.
|