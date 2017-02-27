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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 лис, 2022 05:22
striped
Та успокойтесь все. Пока мы имеем независимый Нацбанк ,со своей персональной валютой гривной ,безденежье нам не грозит. И совершенно без разницы сколько будет нулей стоить рюмка чая). Оборот наше все! А вот если куда то вступим, типа в ЕС или там очередным штатом США, вот тут то денег нам просто не дадут, а заставят зарабатывать. Шось таке)
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:12
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