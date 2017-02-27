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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10140101411014210143

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 181
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
17
40,00-40,50
19%
35
40,50-41,00
14%
26
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
14%
26
42,00-42,50
6%
10
42,50-43,00
3%
5
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
15
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:13

К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:19

  drevlyanin написав:
  Realist написав:Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі.
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.


Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з
побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст.

Ви праві, але лише частково. Від мінометної міни та гранати постраждав ремонт, та теплоізоляція частини будинку. Але не всього!

Є таке поняття як мотивація. Без мотивації людина не робить нічого! Вона деградує.
У кожного своя мотивація, але в більшості її можна зробити спільною.
Дуже часто людина сама не спроможна створити для себе цю мотивацію (більше заробляти, менше їсти, займатись спортом і т.п.)
Тому іноді людей потрібно підштовхувати робити те, що їм не подобається, щоб потім їм стало краще. У випадку держави саме для цього і роблять реформи (правильні) або певні дії. Коли їх проводять - то всім стає погано бо всі виходять із зони комфорту, але із часом, якщо реформа або дія правильна, це приносить відчутний результат та покращення.
Я не пропоную піднімати вартість газу чи е/е відразу вдвічі чи втричі. Але я опираюсь на факти. Від коли виросла вартість газу та електрики, їхнє споживання в країні різко знизилось. Це факт. Люди почали економити. тому поступове підняття та пояснення чому так робиться - це правильно.
А на рахунок що від цього виграє якийсь олігарх, то я вам скажу так. У нас громадянське суспільство. Воно вибрало свого президента та депутатів. то нехай із них і питають. Для прикладу я не розумію чим в країні займається антимонопольний комітет, проте не маючи можливості вплинути на це тримаю свою думку про доходи олігархів при собі.
Є таке хороше правило. Якщо щось або когось критикуєш - запропонуй дієву альтернативу. Якщо не можеш - мовчи.
Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили і можливо навіть не було б війни.
Офтоп завершую.
Realist
 
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