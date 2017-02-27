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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:13
К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:19
Ви праві, але лише частково. Від мінометної міни та гранати постраждав ремонт, та теплоізоляція частини будинку. Але не всього!
Є таке поняття як мотивація. Без мотивації людина не робить нічого! Вона деградує.
У кожного своя мотивація, але в більшості її можна зробити спільною.
Дуже часто людина сама не спроможна створити для себе цю мотивацію (більше заробляти, менше їсти, займатись спортом і т.п.)
Тому іноді людей потрібно підштовхувати робити те, що їм не подобається, щоб потім їм стало краще. У випадку держави саме для цього і роблять реформи (правильні) або певні дії. Коли їх проводять - то всім стає погано бо всі виходять із зони комфорту, але із часом, якщо реформа або дія правильна, це приносить відчутний результат та покращення.
Я не пропоную піднімати вартість газу чи е/е відразу вдвічі чи втричі. Але я опираюсь на факти. Від коли виросла вартість газу та електрики, їхнє споживання в країні різко знизилось. Це факт. Люди почали економити. тому поступове підняття та пояснення чому так робиться - це правильно.
А на рахунок що від цього виграє якийсь олігарх, то я вам скажу так. У нас громадянське суспільство. Воно вибрало свого президента та депутатів. то нехай із них і питають. Для прикладу я не розумію чим в країні займається антимонопольний комітет, проте не маючи можливості вплинути на це тримаю свою думку про доходи олігархів при собі.
Є таке хороше правило. Якщо щось або когось критикуєш - запропонуй дієву альтернативу. Якщо не можеш - мовчи.
Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили і можливо навіть не було б війни.
Офтоп завершую.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:27
"История межбанка" - это чего именно? Фиксированного курса доллара 29.25 (плюс один процент для продажи) с 25.02.2022 по 20.07.2022? Дата 21.07.2022 историческая, да: день изменения курса на 36.57.
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