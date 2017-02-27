Додано: Сер 30 лис, 2022 12:19

drevlyanin написав: Realist написав: Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі.

І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення. Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики.І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.



Тут є один, вірніше два моменти:

1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в

2021, витратив більше 300000грн;

2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з

побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду

в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та

утеплення коту під хвіст. Тут є один, вірніше два моменти:1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в2021, витратив більше 300000грн;2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те зпобоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусідув стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт таутеплення коту під хвіст.

Ви праві, але лише частково. Від мінометної міни та гранати постраждав ремонт, та теплоізоляція частини будинку. Але не всього!Є таке поняття як мотивація. Без мотивації людина не робить нічого! Вона деградує.У кожного своя мотивація, але в більшості її можна зробити спільною.Дуже часто людина сама не спроможна створити для себе цю мотивацію (більше заробляти, менше їсти, займатись спортом і т.п.)Тому іноді людей потрібно підштовхувати робити те, що їм не подобається, щоб потім їм стало краще. У випадку держави саме для цього і роблять реформи (правильні) або певні дії. Коли їх проводять - то всім стає погано бо всі виходять із зони комфорту, але із часом, якщо реформа або дія правильна, це приносить відчутний результат та покращення.Я не пропоную піднімати вартість газу чи е/е відразу вдвічі чи втричі. Але я опираюсь на факти. Від коли виросла вартість газу та електрики, їхнє споживання в країні різко знизилось. Це факт. Люди почали економити. тому поступове підняття та пояснення чому так робиться - це правильно.А на рахунок що від цього виграє якийсь олігарх, то я вам скажу так. У нас громадянське суспільство. Воно вибрало свого президента та депутатів. то нехай із них і питають. Для прикладу я не розумію чим в країні займається антимонопольний комітет, проте не маючи можливості вплинути на це тримаю свою думку про доходи олігархів при собі.Є таке хороше правило. Якщо щось або когось критикуєш - запропонуй дієву альтернативу. Якщо не можеш - мовчи.Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили і можливо навіть не було б війни.Офтоп завершую.