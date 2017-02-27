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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:13
К слову, момент блекаута сразу поднял в моём сознании вопрос сохранности денег в банковских ячейках одной из которых - чего уж тут скрывать - пользуюсь и я. Так вот, в том отделении банка где хранятся мои крэвні нет даже решёток на окнах, а дверь в хранилище закрывается двумя плоскими ключами причем дверь эта соединяет(разделяет?) хранилище непосредственно с оперзалом где всегда полно народу. И естественно, когда нет электричества всё это не под сигнализацией ибо никто не будет ради неё, сигнализации, всю ночь палить дизель в трансформаторе! А кроме того в блекаут ещё и связь не работает и у призрачного охранника в случае чего не будет возможности вызвать полицию или службу охраны. И хотя сотрудники банка меня заверяли, что всё не так, что всё тип-топ, как-то тревожно...
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:19
Ви праві, але лише частково. Від мінометної міни та гранати постраждав ремонт, та теплоізоляція частини будинку. Але не всього!
Є таке поняття як мотивація. Без мотивації людина не робить нічого! Вона деградує.
У кожного своя мотивація, але в більшості її можна зробити спільною.
Дуже часто людина сама не спроможна створити для себе цю мотивацію (більше заробляти, менше їсти, займатись спортом і т.п.)
Тому іноді людей потрібно підштовхувати робити те, що їм не подобається, щоб потім їм стало краще. У випадку держави саме для цього і роблять реформи (правильні) або певні дії. Коли їх проводять - то всім стає погано бо всі виходять із зони комфорту, але із часом, якщо реформа або дія правильна, це приносить відчутний результат та покращення.
Я не пропоную піднімати вартість газу чи е/е відразу вдвічі чи втричі. Але я опираюсь на факти. Від коли виросла вартість газу та електрики, їхнє споживання в країні різко знизилось. Це факт. Люди почали економити. тому поступове підняття та пояснення чому так робиться - це правильно.
А на рахунок що від цього виграє якийсь олігарх, то я вам скажу так. У нас громадянське суспільство. Воно вибрало свого президента та депутатів. то нехай із них і питають. Для прикладу я не розумію чим в країні займається антимонопольний комітет, проте не маючи можливості вплинути на це тримаю свою думку про доходи олігархів при собі.
Є таке хороше правило. Якщо щось або когось критикуєш - запропонуй дієву альтернативу. Якщо не можеш - мовчи.
Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили і можливо навіть не було б війни.
Офтоп завершую.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:27
"История межбанка" - это чего именно? Фиксированного курса доллара 29.25 (плюс один процент для продажи) с 25.02.2022 по 20.07.2022? Дата 21.07.2022 историческая, да: день изменения курса на 36.57.
Додано: Сер 30 лис, 2022 15:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 30 лис, 2022 15:33
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............30.11.2022...........01.12.2022
дата розрахунку..............29.11.2022............30.11.2022
Євро.................................37,9344.................37,9198...-0.04%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0369 (вчера 1.0373)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.46 (вчера 106.28)
Последние сутки прошли очень спокойно. Диапазон колебаний едва превысил половину процента.
В начале недели увеличился объем интервенций НБУ. Если до сих пор клиентский спрос находился примерно на одном уровне, а предложение сильно менялось, то в этот понедельник наблюдался серьезный всплеск спроса при очень немаленьком предложении.
Трудно готовиться к неизвестному.
Мы рассматриваем хоть и очень существенный, но все же один из множества факторов. Очень многое будет зависеть от валютных потоков на момент снятия фиксации курса.
Банкам и так сейчас достаточно тяжело, поэтому замораживать активы в запасах может быть не лучшим решением. Да и риски хранения большого количества бумаги могут оказаться неоправданными. К сожалению, у нас уже очень долго более, чем достаточно поводов для паники, но мы видим, что наличный курс колеблется на небольшом расстоянии от официального. Реакцию наличного рынка на изменение официально курса мы тоже уже видели - ничего страшного не произошло. Возможно, стоит озаботиться проблемой слегка избыточного подкрепления касс валютой накануне изменений в безнале, но не более.
Я утверждал и утверждаю, что основное курсообразование происходит не на наличном рынке. Многое будет зависеть от аккуратности действий и их соответствия экономическим реалиям в процессе отпускания безналичного курса в свободное плавание, когда для этого появится возможность.
Цитировать сообщение о методах дрессировки населения я не стану, но должен заметить, что эта дорожка очень скользкая. С тем же утеплением существовали подводные камни и в мирное время, а теперь, когда много разрушено и есть перспектива дефицита стройматериалов, вообще не до жиру.
Как неоднократно показывала история, нет простых решений, позволяющих всем сделать хорошо, а неудачные попытки делают всем плохо.
Для того, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно в нее сначала войти.
Додано: Сер 30 лис, 2022 15:53
К тому же во время военных действий, например, банк может самостоятельно вскрывать ячейку без вашего присутствия) А в случае банкротства банка доступ к ячейке предоставляется только через третьих лиц.
Одним словом, нужно внимательно изучать договор...
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